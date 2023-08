El inesperado y perfecto cambio de look con el que Larissa Riquelme sorprendió a sus seguidores de Instagram

Una vez más Larissa Riquelme sorprendió a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Aunque, en esta ocasión, no es debido a una fotografía subida de tono o un video del mismo aspecto. Esta vez la modelo ha confirmado que decidió cambiar su look y, al mostrar la modificación que se realizó ha encantado a todos.

A través de su cuenta oficial de Instagram Larissa Riquelme compartió una galería de imágenes en las que se la puede ver cómo luce el nuevo color de su cabello. Atrás quedó el castaño claro y, ahora, luce un color negro oscuro, el cual le queda a la perfección combina con sus ojos y le da un aspecto distinto, pero mucho más elegante.

La impactante fotografía de Larissa Riquelme Foto: instagram

¿Por qué Larissa Riquelme decidió cambiar de look?

Si bien Larissa Riquelme no suele dar muchos detalles de su vida privada, para este momento sí le contó a sus fans por qué decidió cambiar de look. En conjunto con las imágenes ha compartido un emotivo texto en el que habló de su pasado y, en el mismo, confirmó que, además de modelar, también se recibió de peluquera.

El cambio de look de Larissa Riquelme Foto: instagram

“Hoy me cansé del color de mi cabello, así que fui a comprar el tinte y me lo pinté. Esta experiencia me hizo recordar los viejos tiempos, aquellos en los que, durante mi época de colegio, estudiaba peluquería. De hecho, logré graduarme en esa disciplina”, comenzó explicando. Luego, agregó: “esto me permitía pagar mis estudios y ser independiente. En ese entonces, es curioso cómo, a pesar de tener la fábrica de productos alimenticios y la fundación, yo decidí trabajar en peluquería”.

El cambio de look de Larissa Riquelme Foto: instagram

Y, para cerrar, escribió: “ahora, aquí está el resultado de esa elección..!Seguro muchos no sabían de mi historia por eso quería compartir con ustedes en esta FOTO! Con este nuevo look que les parece el color se irá asentando con el lavado y quedaba un color castaño con algunas luces!!”.

Sin dudas, con esto, Riquelme no solo dejó en claro que es un icono de la moda, sino que además con su historia puede conmover y motivar a otras personas a seguir adelante. Efectivamente un gran acierto haber contado este tipo de cosas en público.