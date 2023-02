El día que Mica Viciconte lució un conjunto de ropa interior negra y vestido de cadenas

Mica Viciconte suele postear imágenes tanto de su vida personal como profesional, pero nunca deja de lado su costado sexy. Sus fanáticos siempre esperan sus fotos para dejar sus comentarios y estallar el botón de “me gusta”.

La exparticipante de Combate mostró en 2021 un osado look que consistió en una lencería negra cubierta con un vestido de cadenas, y unas botas bucaneras negras que acompañaron su estilo.

Mica Viciconte protagonizó una sensual producción de fotos Foto: Instagram

Con este carrusel de sensuales fotos entre las plantas, la pareja de Fabián Cubero alcanzó los 71.807 likes en pocas horas.

“Arrancamos la semana con todo”, fueron las palabras que acompañaron la publicación de la actual panelista de Ariel en su salsa y madre de Luca Cubero.

Nicole Neumann contó qué le pasó al conocer al hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Nicole Neumann, jurado de Los 8 escalones, relató lo que sintió al conocer a Luca, el hijo de su exmarido, Fabián Cubero.

Si bien en los últimos días, trascendió que existe una pelea entre Nicole y su hija mayor, Indiana, cuando fue consultada en una nota sobre el conflicto, la modelo prefirió hablar de que acababa de conocer a Luca.

“Estaba solo el papá (Cubero) era un evento de mis hijas, del colegio de mis hijas”, contó Nicole. Luego, detalló que sus hijas le piden a ella un hermanito.

Nicole Neumann y Manu Urcera, comprometidos Foto: instagram/nikitaneumannoficial

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”, explicó Neumann. La modelo se encuentra en pareja con Manu Urcera, piloto de carrera con el que dará el “sí” nuevamente en el altar dentro de poco.