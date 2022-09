Maitland Ward aprovecha las redes sociales para compartir su día a día y las diferentes facetas que tiene, sobre todo la profesional. La actriz estadounidense es reconocida por sus participaciones en Yo y el mundo, The Bold and the Beautiful y en Dos rubias de pelo en pecho. Sin embargo, en 2019 cambió su rumbo.

En su cuenta de Instagram Maitland acumula más de 1.8 millones de seguidores y cada uno de sus posteos revoluciona la plataforma de imágenes y videos. Hace unos años que la actriz se dedica a la industria pornográfica y marca tendencia con cada uno de los conjuntos que luce.

Maitland Ward posó con un conjunto morado. Foto: Maitland Ward

Hace algún tiempo, cuando recién daba sus primeros pasos en el cine para adultos, la página oficial de XBIZ que tiene a su cargo la premiación de los artistas, empresas y los productos que marcan el éxito del entretenimiento para adultos, compartió una foto de Maitland con un look que dejó poco para la imaginación.

Maitland Ward con su escote. Foto: instagram

Maitland Ward y un look que dejó sin palabras a sus fanáticos

Con una microbikini roja, Maitland posó para la cámara con una sexy pose y conquistó a todos los internautas. Y es que la actriz de contenidos para adultos subió la temperatura con el traje de baño y una cadena dorada que le dio el toque.

El día que Maitland Ward posó en microbikini roja y encendió Instagram. Foto: Instagram

La publicación en su momento acumuló cientos de comentarios que elogian la figura de la actriz y más de 4 mil likes que dejaron sus seguidores. En la publicación, la cuenta promocionaba uno de los trabajos pornográficos de Ward y le dio acceso a contenido exclusivo mediante una plataforma.