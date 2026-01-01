El destape de Verónica Varano: a los 59 años arrasó con un espectacular vestido mega escotado

Verónica Varano es icono de los 90. Hoy se encuentra alejada de los medios. Dio un giro rotundo a su vida. Es psicóloga e instructora de yoga y pilates. Actualmente, se encuentra en pareja con el actor Gustavo Bermúdez. En Instagram tiene gran cantidad de seguidores y en esta ocasión sorprendió a todos con una audaz publicación.

La modelo y actriz tiene un estilo único. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Sin lugar a dudas, sabe como derrochar audacia y sensualidad.

Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa. Su estilo sin igual traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público a lo largo de sus años de carrera. Da cátedra de estilo y elegancia y en esta ocasión no fue la excepción.

Verónica Varano compartió un video en Instagram modelando con un espectacular vestido en color negro de alto impacto. Con un escote mega pronunciado que dejó a todos sin palabras. Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo en tono rojizo.

El destape de Verónica Varano: la modelo y actriz sorprendió con un vestido escotado y mega ajustado

La publicación causó sensación y revolucionó Instagram. Sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de halagos. Sin lugar a dudas es una verdadera reina fashionista.

Verónica Varano, icono de los 90, sorprendió a todos con un look audaz y avasallante

La conductora de TV, ahora psicóloga e instructora de pilates, tiene un estilo sin igual y brilla en cada proyecto nuevo que emprende. No conoce de límites y siempre va por más. Los likes de sus fans nunca faltan en sus publicaciones.

