Valentina Salcedo es una influencer ultra mediática. En su Instagram tiene cientos de seguidores y conquista likes con cada outfit que luce. La piel es protagonista en cada una de sus publicaciones y no conoce de límites.

El destape de Valentina Salcedo, la influencer de Boca que vincularían con un alto directivo del club

La modelo es hincha de Boca y oriunda de Santiago del Estero. En Instagram tiene más de 100 mil seguidores. Los likes jamás se le escapan y los mensajes de halagos invaden cada una de sus publicaciones. Siempre va por más y no duda en explorar las tendencias más jugadas.

El destape de Valentina Salcedo, la influencer de Boca que vincularían con un alto directivo del club

Las imágenes posando con la camiseta de Boca son infaltables en sus redes sociales. Allí posa a cámara y enciende corazones luciendo la casaca del Xeneize. Su estilo es deportivo y casual. Sin lugar a dudas, jamás pasa desapercibida.

El destape de Valentina Salcedo, la influencer de Boca que vincularían con un alto directivo del club

Valentina Salcedo ha tomado gran protagonismo por la supuesta filtración de chats con un alto directivo del club de sus amores. Hasta el momento, la morocha no hizo declaraciones, pero sorprende día a día con imágenes de alto voltaje en su Instagram.

El destape de Valentina Salcedo, la influencer de Boca que vincularían con un alto directivo del club

La modelo no se pierde ningún partido de Boca. En su Instagram comparte cientos de postales desde la Bombonera. Allí sus outfits desatan pasiones. Mini short y camiseta de boca anudada para darle el toque sensual al look de cancha.

El destape de Valentina Salcedo, la influencer de Boca que vincularían con un alto directivo del club

Las publicaciones revolucionan Instagram. Sus fans alucinan y los likes no se hacen esperar. Combina los outfits llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje, elige resaltar su mirada con delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo.

La influencer que conquista corazones en Boca sorprende con sus looks ultra osados

Valentina Salcedo es una influencer muy mediática. Se define como fanática de Boca y jamás se pierde un partido del equipo de sus amores. Sus fans alucinan con cada look que la morocha luce.

El destape de Valentina Salcedo, la influencer de Boca que vincularían con un alto directivo del club

La influencer y modelo tiene una actitud única y no conoce de límites a la hora de posar en la Bombonera con looks cargados de sensualidad. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella.