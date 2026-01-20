El destape de Karina Iavicoli: la periodista marcó tendencia con un top animal print y dejó a todos boquiabiertos

Karina Iavicoli triunfa en el mundo del espectáculo informando acerca de las últimas novedades de las personalidades más mediáticas de la farándula argentina. No solo triunfa con su información exclusiva, sino también con sus outfits fuera de serie. Combina prendas a la perfección y marca estilo.

Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella. Atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda, las mezcla a la perfección para crear looks con su impronta y sello. Muchas veces juega al límite de la censura y allí la piel es protagonista.

El destape de Karina Iavicoli: la periodista marcó tendencia con un top animal print y saco rojo

Los must de la temporada siempre destacan en sus outfits elegidos para participar como panelista en diferentes programas. Allí combina looks sastreros con detalles más audaces. Muchas veces arriesga un poco más con la combinación de encaje, transparencias y escotes pronunciados.

Karina Iavicoli marcó tendencia con un look al límite. Eligió un top animal print ultra ajustado y escotado. Lo complementó con un saco estilo sastrero corto en color rojo. Sin lugar a dudas, el outfit dejó a todos sin palabras y cosechó aplausos. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. La periodista recibió cientos de mensajes de halagos por su audaz outfit y marcó tendencia.

Karina Iavicoli jugó al límite de la censura con un diminuto top animal print mega escotado

La periodista tiene un estilo único. Combina diferentes texturas, diseños y colores para crear conjuntos de prendas cargados de estilo y sensualidad. Brilla con cada outfit que elige para vestir.

