El destape de Carla Quevedo: la actriz y escritora apostó por el top más diminuto y un accesorio en tendencia esta temporada

Carla Quevedo es influencer y actriz. En Instagram tiene cientos de miles de seguidores y día a día suma nuevos fans. Tiene un estilo sin igual y jamás pasa desapercibida. Tiene una actitud única y le pone su impronta a cada look que elige para vestir.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. Creando outfits únicos en donde el estilo y la vanguardia son protagonistas.

Carla Quevedo apostó por un top ultra diminuto y un accesorio tendencia para este verano

No le teme a los flashes de las cámaras y sabe como coleccionar los likes de sus fans con looks cargados de audacia y creatividad. Siempre va por más y los must nunca faltan en su guardarropa.

Carla Quevedo compartió un look total black muy audaz. Posó con un corset en color negro con mega escote y breteles diminutos. Lo complementó con un accesorio tendencia en esta temporada: una gargantilla en color negra.

Los likes no se hicieron esperar. Para el peinado llevó el cabello atado con algunos mechones alrededor de su rostro para darle un mayor movimiento al look. Utilizó delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito.

Carla Quevedo conquistó todos los elogios con un outfit total black de alto impacto

La actriz tiene un estilo sin igual. Sabe a la perfección como captar los likes de todos sus seguidores. Da cátedra de estilo y pasar desapercibida no es una opción para ella. Siempre va por más.

Carla Quevedo causó sensación con un look total black ideal para el verano. Un escote mega pronunciado fue protagonista. La actriz conquistó miradas y desplegó su espectacular estilo. La publicación se llevó los halagos de todo el público.