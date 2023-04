El cut out extremo de María Pedraza que subió la temperatura

La actriz española, cuya fama explotó con su participación en “Élite”, da de qué hablar con cada uno de sus posteos en redes. A los 26, María Pedraza tiene un físico espectacular y un don para seducir que utiliza para mantener a sus fans siempre en estado de alerta.

Esta vez hizo subir la temperatura con un little black dress... Aunque en realidad, el diseño no es tan simple como uno esperaría. Se trata de un cut out extremo con recortes para destacar la silueta.

La microbikini bicolor de María Pedraza que enamoró en redes. Foto: Instagram

María Pedraza conoce las tendencias y por eso no sorprende que haya elegido un cut out, que es uno de los cortes que se impusieron y que prometen seguir vigentes los próximos meses.

María Pedraza al natural y sin ropa reveló su secreto para evitar la censura Foto: instagram.com/mariapedraza_

La española no tiene problema en mostrarse tal cual es y le sienta tan bien una microbikini como un tailleur, pues parece tener el porte indicado para lucir cualquier prenda.

María Pedraza deslumbró con un conjunto elegante. Foto: www.instagram.com/mariapedraza_

La actriz de “La casa de Papel” se tomó fotos en el baño con este vestido. Los espejos reflejan cada ángulo y en todos ellos María Pedraza logra seducir a sus seguidores, que ya son más de 11,2 millones en Instagram.

María Pedraza con un cut out extremo que subió la temperatura Foto: instagram.com/maríapedraza

Cómo alcanzó su fama María Pedraza

La española comenzó su carrera como actriz cuando era aun una adolescente. Fue luego de que un director la descubriera en Instagram y pensara que era perfecta para su próxima película. Así fue como llegó a ser parte de “Amar”. Luego, se sumó al elenco de “Élite” y luego integró el de “La Casa de Papel”.