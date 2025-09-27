El animal print pisa cada vez más fuerte: Zaira Nara dio cátedra de estilo y se sumó a la tendencia de la primavera

Zaira Nara tiene un estilo sin igual y le pone su impronta a cada look que elige para vestir. En Instagram colecciona likes y pasar desapercibida no es una opción para ella. Es una de las modelos más reconocidas de la escena argentina. Los must de la temporada son su especialidad.

Zaira Nara eligió una microbikini bicolor y se adelantó al verano desde un paraíso caribeño

La modelo no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Combina a la perfección diferentes texturas y colores creando conjuntos de prendas únicos. La modelo e influencer alucinó al público con un look fuera de serie. Atenta a los must sabe combinar espectacularmente a las prendas del momento para darles un uso único.

Estilo cowgirl y escote: Zaira Nara apostó por un outfit al límite para celebrar su cumpleaños y sorprendió a todos

Zaira Nara se llevó todos los likes con un look que pisa fuerte. Un outfit total animal print con diseño de leopardo. La modelo apostó por un arriesgado atuendo y se llevó los halagos de sus seguidores. Quienes destacaron el buen gusto de la influencer a la hora de elegir las prendas más jugadas de la temporada.

Zaira impactó con un look y sus accesorios se llevaron todas las miradas.

Zaira Nara desafió todos los límites posando con la prenda trendy de la temporada

El animal print pisa fuerte esta primavera: Zaira Nara se sumó a la tendencia y desafió los límites de la censura

Zaira Nara modeló con una prenda animal print de acto impacto. Derrochó sensualidad y dejó en claro ser la reina de las tendencias indiscutida. Coleccionó los halagos de sus seguidores y los likes se hicieron presentes.