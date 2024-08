Dua Lipa posó en microbikini y encaje frente al espejo y causó sensación

Dua Lipa volvió a capturar la atención de sus seguidores con una publicación que incendió Instagram. La estrella del pop, conocida por su estilo inconfundible y su presencia magnética, compartió una serie de imágenes que muestran su lado más veraniego y deslumbrante.

En un lujoso baño, la cantante posó frente al espejo luciendo un microbikini estampado con flores en tonos vibrantes de amarillo, negro, rosa y blanco. Este atuendo lo combinó con una minifalda de encaje blanco decorada con detalles florales, y completó su look con accesorios en plata y dorado.

El look de Dua Lipa que dejó a todos boquiabiertos. Foto: Instagram

Dua Lipa conquistó Instagram con su look veraniego

Dua Lipa, quien cuenta con más de 87.8 millones de seguidores en Instagram, no solo es conocida por su talento musical, sino también por su estilo de moda que siempre marca tendencia. Nacida en Londres el 22 de agosto de 1995, Lipa conquistó el mundo del entretenimiento con éxitos como “New Rules” y “Levitating”. Su influencia va más allá de la música, ya que se convirtió en un ícono de la moda y el estilo, colaborando con grandes marcas y diseñadores.

La cantante sorprendió a sus fanáticos con un dump del verano. Foto: Instagram

En su última publicación, Lipa no solo deslumbró con su apariencia, sino que también compartió un vistazo de su verano en compañía de amigos. “Nunca no me divierto” escribió la artista en el pie de foto, acompañando las imágenes con momentos de alegría y relax en compañía de sus seres queridos. La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar: en cuestión de pocas horas, la publicación alcanzó más de 3.1 millones de likes y una avalancha de comentarios elogiando su belleza.

“¡La más hermosa!”, “Eres perfecta”, “Paraíso”, “Guapa”, “Tan bonita”, fueron algunos de los elogios que inundaron la sección de comentarios, reflejando la admiración de sus fans por la artista. Esta respuesta entusiasta subraya el impacto continuo de Lipa en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento.

La cantante disfruta del verano junto a sus amigos. Foto: Instagram

Además de su éxito en la música y la moda, Dua Lipa sigue siendo una figura relevante en la cultura pop, utilizando sus plataformas para compartir no solo su carrera, sino también su vida personal y sus momentos más preciados. Con cada publicación, la estrella sigue confirmando por qué es una de las figuras más influyentes y queridas de la actualidad.

Dua Lipa compartió un carrusel con sus millones de seguidores. Foto: Instagram

Dua Lipa en la gala de la revista Time. Foto: instagram