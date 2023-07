Dua Lipa lució un minivestido y botas extravagantes: “Come on Barbie, let’s go party”

Dua Lipa tiene 27 años y es una estrella internacional, gracias a su labor como modelo y cantante. Lanzó su primer álbum de estudio en 2017 y desde entonces, alcanzó lo alto de la fama y popularidad, y no dejo de crecer. En la actualidad, tiene dos álbumes de estudio y ya realizó cinco giras musicales.

El éxito de Dua Lipa se evidencia en las plataformas digitales. En su canal de YouTube posee más de 21 millones de suscriptores y más de 11.280 millones de visualizaciones, en su perfil de Spotify más de 70 millones de oyentes mensuales que la ubican en el puesto 11 de las más escuchadas.

Dua Lipa Foto: Instagram

Teniendo en cuenta que Dua Lipa será parte del soundtrack de Barbie The Movie y que también interpretará a una “Barbie sirenita”, la artista espera con ansias el estreno de la película. Por eso, posteo en su Instagram, con 88.4 millones de seguidores, su look al mejor estilo Barbiecore y escribió como pie de foto: “come on Barbie, let’s go party”, refiriéndose a la canción Barbie Girl.

La cantante posó con un minivestido rosa de terciopelo, sin mangas y con un escote en “v” y al final con una argolla circular para generar frunces en la zona. Lo combinó con botas extravagantes de color rosa chicle y por encima de las rodillas, las mismas de la marca Bottega Veneta.

Completó el outfit con un bolso plateado, las uñas esmaltadas de color rojo, aros de argolla plata y verde agua, el cabello recogido en un rodete y un maquillaje marcado, cejas perfiladas, delineado, máscara de pestañas y sombra de ojos en tonos marrones para resaltar la mirada, rubor y contorno para realzar las facciones y un labial rosa mate.

El posteo recibió 1.4 millones de likes y más de 3.700 comentarios, halagando su belleza, el outfit y cada pieza del total look, y cientos de comentarios con emojis de corazones.

La canción de Dua Lipa en Barbie The Movie

Dua Lipa, como mencionamos, será parte del soundtrack de Barbie The Movie. La artista interpretará la canción, Dance the Night. La misma ya tiene más de 45 millones de visualizaciones en YouTube y más de 94 millones de reproducciones en Spotify, teniendo en cuenta que fue lanzada el 25 de mayo de este año.