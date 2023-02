Después de su gran éxito junto a L-Gante , la primera foto de La Joaqui en Instagram.

La Joaqui se volvió el fenómeno imparable de 2022, llevando la música urbana a lo más alto tanto en lo vinculado a popularidad como en lo que tiene que ver con movimiento económico. A lo cual hay que sumarle que las últimas semanas sumó otro hito en su carrera, la colaboración con Tini Stoessel, que amplió sus horizontes y su fama.

La Joaqui y Tini Stoessel adelantaron cómo será el videoclip de “Muñecas” Foto: marticolombini.ph

Pero, si bien su popularidad se extendió el último tiempo, ya en 2021 La Joaqui era una estrella dentro de su círculo musical y así fue como en aquel momento hizo una colaboración con L-Gante la cual fue furor. De ahí data su segundo posteo en Instagram, ya que el primero es una foto de una de sus hijas.

En el video, muy similar a un GIF se la ve en una parte del material audiovisual que grabó junto al cantante de cumbia 420. La Joaqui luce un jogging azul con una franja al costado y un top en el mismo tono, pelo rubio platinado tirado hacia atrás y atado con una trenza larga. Pero es en el posteo siguiente de su cuenta de Instagram que se puede ver su primera foto en esa red social y el look completo.

La primera foto de La Joaqui en Instagram Foto: instagram

En esa imagen, se la puede ver a La Joaqui en el lugar del conductor de un auto, escena que formó parte de Lassie, el tema que grabaron en conjunto y que a menos de tres días de publicarlo ya tenía un millón de reproducciones en YouTube. “Perrita, pero inteligente como Lassie”, canta la rapera.

¿Cuántos hijos tiene La Joaqui?

La rapera fue mamá a los 21 años y tiene dos hijas pequeñas con las que suele mostrarse esporádicamente. “Ni ir al psicólogo, charlas, médicos o psiquiatras. Ser mamá fue lo que me cambió la vida”, contó en una entrevista.

La Joaqui es madre de dos niñas pequeñas. Foto: Instagram

Del padre de su primera hija, lo que se sabe es que no se quiso hacer cargo y así fue como explicó en una entrevista que “con sus hijas trata de hacer lo que no hicieron con ella y las protege y las cuida para que tengan una familia, no importa si es ensamblada”.

La Joaqui Foto: Instagram

¿Cuántos años tiene La Joaqui?

Joaquinha Lerena es el nombre de la cantante, quien nació el 24 de octubre de 1994 en Mar del Plata y, por lo tanto, tiene 28 años. Cuando era muy pequeña, su mamá decidió que ambas se iban a ir a vivir a Costa Rica, pero a sus 15 años regresó sola al país.

La Joaqui Foto: Instagram

El regreso fue muy exitoso, ya que logró hacerse un lugar dentro del rap freestyle nacional, cuando a penas tenía 18 años. Luego llegó uno de sus grandes éxitos y quiebre en su carrera actoral cuando tuvo una participación en “El marginal”.