Desde un velero ultra lujoso, Wanda Nara posó con la bikini más diminuta al borde de la censura

Wanda Nara es una de las personalidades más mediáticas de la Argentina. No conoce de fronteras y su carisma traspasa la pantalla. Audaz y muy osada, conquista día a día nuevos seguidores con su impactante personalidad.

Wanda Nara

Las últimas vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Los diseñadores más importantes siempre están en su radar. Desde México, alucinó a sus seguidores paseando en un espectacular velero de mega lujo.

Es un icono fashionista. Enciende miradas con cada aparición pública. Los límites no se encuentran en su diccionario y va por todo en cada oportunidad. Los looks en donde la piel es protagonista son sus preferidos.

Wanda Nara paseó en un lujoso velero luciendo una espectacular microbikini mega diminuta. La parte superior, un corpiño triangular mega escotado con tiritas como breteles. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

Complementó el look llevando una visera en color negra super tendencia para protegerse del sol. Llevó muy poco maquillaje y para el peinado apostó por llevar el cabello suelto, al viento. La publicación alucinó a sus fans y los mensajes de cariño invadieron el video.

La mediática se llevó todos los aplausos con un outfit a pura sensualidad. Sus seguidores alucinaron y los likes llegaron para elogiar a la rubia. Sin lugar a dudas, es una referente fashionista.

Wanda Nara lució una espectacular microbikini que dejó a todos sin palabras. Mostró mucha piel y dejó al descubierto su espectacular bronceado. Se robó los suspiros y aplausos de todo el público que la sigue en Instagram.