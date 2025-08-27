Salió a la luz un polémico video de Wanda Nara que generó una lluvia de críticas en las redes por su falta de higiene

En los últimos días, Wanda Nara volvió a convertirse en tema de conversación luego de que comenzara a circular el rumor de que podría ser reemplazada por Iván de Pineda en la conducción de MasterChef (Telefe). A esa versión se sumaron comentarios vinculados a su higiene personal, que también generaron repercusión en redes sociales y medios.

Wanda Nara quiso mostrar su pelo y protagonizó un descuido hot

Sin embargo, este martes su gran amigo y estilista, Kennys Palacios, compartió un video desde un set de grabación en el que se la pudo ver a Wanda en plena actividad laboral. La publicación fue interpretada como una clara señal de que la empresaria y mediática continúa al frente del ciclo gastronómico, despejando así, al menos por el momento, las dudas sobre su continuidad como conductora.

El video de Wanda Nara que generó polémica por su higiene

Sin embargo, lo que terminó acaparando la atención no fue su desempeño en el set ni su rol como conductora, sino un aspecto relacionado con su imagen personal que generó una fuerte ola de críticas en las redes sociales.

Numerosos usuarios volvieron a apuntar contra la empresaria, poniendo en duda su higiene. “Decile que se bañe”, comentó sin filtros un seguidor en el posteo de Palacios, dejando en evidencia la dureza de los mensajes que recibió.

Las críticas no se detuvieron ahí. Varias mujeres pusieron el foco en su vestuario y aseguraron que no estaba acorde al nivel económico que ostenta. “Con toda la plata que tiene se podría vestir mejor”, señaló una usuaria, mientras que otra comentó sin filtros: “Qué grasa con los breteles caídos, quiere mostrar las tet...”.

El escándalo creció rápidamente, combinando las especulaciones sobre su continuidad en el reality con los comentarios negativos acerca de su estilo personal.

Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity. Foto web.

No obstante, horas más tarde se aclaró que la presencia de Wanda en el estudio no estaba vinculada con MasterChef. Tal como reveló Yanina Latorre, la modelo asistió para grabar una entrevista con Grego Rossello destinada a su propio ciclo.

Así, mientras su futuro en el programa culinario todavía no está definido oficialmente, Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la polémica, enfrentando una nueva catarata de críticas en redes sociales, donde su imagen divide aguas entre quienes la defienden y quienes cuestionan cada uno de sus movimientos.