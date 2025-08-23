La China Suárez es una de las personalidades mediáticas del momento. Se encuentra en Estambul acompañando a su pareja, el futbolista Mauro Icardi. En Instagram comparte las postales de su nueva vida y se lleva la mirada de todos.

La China Suárez

Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Marca tendencia y jamás pasa desapercibida. Combina a la perfección diferentes estilos y no duda en arriesgar con looks únicos. Cosecha los likes de sus fans.

El llamativo posteo de Mauro Icardi.

La actriz tiene una actitud única y no conoce de fronteras. Los outfits sexys son sus preferidos. Posa frente a cámara y desata pasiones con las prendas de la temporada. Sabe como conquistar los halagos. Marca tendencia y es una verdadera referente fashionista.

La China Suárez compartió una imagen frente al espejo en donde la podemos observar posando con las botas tendencia del momento. De caña alta y color negro. El toque infartante que realza todo tipo de outfit.

El vestido de la China Suárez en Ibiza

La publicación se llevó todos los likes del público. La actriz no pasó desapercibida y demostró ser una especialista para atraer los flashes de las cámaras. Sin lugar a dudas, la moda es su pasión.

La China Suárez eligió las botas del momento para combinar con un infartante vestido blanco

La actriz no conoce de fronteras a la hora de combinar nuevas tendencias. Audaz y avasallante, va por todo y no tiene límites. Desde Turquía, revoluciona Instagram con cada imagen o video que publica.

China Suárez y Mauro Icardi en Ibiza (Instagram)

Desde Turquía, la China Suárez lució las botas tendencia de la temporada 2025 y revolucionó Instagram

La China Suárez desató pasiones con unas botas de caña alta en color negro infartantes. Audaz y sexy, desató pasiones y cautivó miradas con el look mega sensual. Sin lugar a dudas, enamora corazones a cada paso que da.