Desde Turquía, la China Suárez lució las botas tendencia de la temporada 2025 y revolucionó Instagram

La China Suárez es una de las personalidades mediáticas del momento. Se encuentra en Estambul acompañando a su pareja, el futbolista Mauro Icardi. En Instagram comparte las postales de su nueva vida y se lleva la mirada de todos.
Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Marca tendencia y jamás pasa desapercibida. Combina a la perfección diferentes estilos y no duda en arriesgar con looks únicos. Cosecha los likes de sus fans.
La actriz tiene una actitud única y no conoce de fronteras. Los outfits sexys son sus preferidos. Posa frente a cámara y desata pasiones con las prendas de la temporada. Sabe como conquistar los halagos. Marca tendencia y es una verdadera referente fashionista.
La China Suárez compartió una imagen frente al espejo en donde la podemos observar posando con las botas tendencia del momento. De caña alta y color negro. El toque infartante que realza todo tipo de outfit.
La publicación se llevó todos los likes del público. La actriz no pasó desapercibida y demostró ser una especialista para atraer los flashes de las cámaras. Sin lugar a dudas, la moda es su pasión.
La China Suárez eligió las botas del momento para combinar con un infartante vestido blanco
La actriz no conoce de fronteras a la hora de combinar nuevas tendencias. Audaz y avasallante, va por todo y no tiene límites. Desde Turquía, revoluciona Instagram con cada imagen o video que publica.
La China Suárez desató pasiones con unas botas de caña alta en color negro infartantes. Audaz y sexy, desató pasiones y cautivó miradas con el look mega sensual. Sin lugar a dudas, enamora corazones a cada paso que da.