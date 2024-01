Desde la playa, Larissa Riquelme modeló con una microbikini barbiecore que causó furor en Instagram

Larissa Riquelme es una modelo y conductora de programas de radio y televisión paraguaya. Pero no solo es reconocida en su país, sino que obtuvo fama internacional y hoy es toda una estrella de las redes sociales.

La famosa logra conquistar a sus más de dos millones de seguidores con su belleza única y su carisma. La modelo acostumbra a mostrar su rutina al igual que sus looks y proyectos laborales que se llevan miles de likes y comentarios.

A lo largo de los años, Larissa logró armar una gran comunidad de fanáticos que no se pierden ningún detalle de su vida. La famosa acostumbra a subir fotos y videos que sacan a relucir toda su sensualidad ya que promociona el sitio web de contenido para adultos del que forma parte.

Larissa Riquelme compartió fotos demasiado jugadas para una campaña ultra sexy Foto: instagram

La microbikini perfecta para el verano de Larissa Riquelme

La modelo paraguaya no tiene problemas en mostrarse con poca ropa y resaltar sus curvas y belleza. Es por eso que no duda en fotografiarse con cada look y compartir con sus seguidores. Esta vez, mostró su traje de baño especial para estar en la playa.

La microikini perfecta para el verano de Larissa Riquelme Foto: instagram/larissariquelme

Fiel a su estilo, Larissa posó de manera sexy recostada en una reposera con una microbikini rosa que cautivó a todos. El traje de baño es de una tela tipo red, en la parte de arriba es un modelo en forma de triángulos.

La microbikini perfecta para el verano de Larissa Riquelme Foto: instagram/larissariqu

Para la parte de abajo lució una bombacha colaless. Larissa se mostró con un vaso en la mano y el pelo suelto, muy feliz de aprovechar un día de altas temperaturas en la playa. “Sigue las fotos. A pedido de todos”, escribió junto a la serie de imágenes.

La publicación rápidamente cosechó millones de likes y comentarios que alaban la belleza de la modelo y su escultural figura. Larissa mantiene un intercambio continúo con sus seguidores y acostumbra a realizarle preguntas en sus publicaciones.