Si algo tiene la ciencia, es que siempre se mueve en el límite entre lo conocido y lo desconocido. SIn embargo, a diferencia de muchas otras personas, los científicos no tienen (o no deberían tener) reparos en decir que hay cosas que aún no saben, ya que, en definitiva, de eso se trata la ciencia: de no saber algo y buscar la explicación de por qué ocurre ese fenómeno.

Mucho se ha avanzado en los últimos años, pero todavía hay algunos temas en lo que no tenemos ninguna pista. Estos son cuatro misterios que desvelan a las mentes más brillantes del mundo:

La materia oscura

Es uno de los misterios más grandes del universo. Como su nombre sugiere, la materia oscura no tiene luz y no emite ni absorbe radiación.

En todo aspecto es completamente invisible, salvo por un detalle: puede verse como interactúa con la materia visible.

En otras palabras, lo que vemos del universo (estrellas y nubes de gas) se mueve de una forma distinta a cómo debería hacerlo. Es como si hubiera un montón de otra materia que no podemos ver, pero que está ahí.

(Foto: Ilustrativa Web)

La energía oscura

Los científicos miran al cielo y notan un fenómeno de lo más extraño: el universo está en expansión. Y cada vez lo hace más rápido. La gravedad debería evitar que esto ocurra, pero no lo hace.

Al igual que la materia oscura, la energía oscura es invisible pero se pueden ver sus efectos. De hecho, creen que representa el 70% de toda la energía-materia que hay en el universo. Así que hay dos opciones: o nuestras teorías actuales están erradas o hay algo ahí afuera que no vemos.

El destino del universo

De dónde venimos y hacia dónde vamos: esas son las dos preguntas fundamentales. Para responder qué deparará el futuro, hay que saber el resultado de la batalla entre la gravedad y la energía oscura.

Si gana la gravedad, el universo debería frenar su expansión y volver a contraerse en un solo punto infinitamente denso. Pero si gana la energía oscura, el universo se expandirá para siempre.

Misterios que aún desconciertan a los científicos (Foto: Web)

Los universos paralelos

Según la física cuántica (la rama de la física que estudia de qué están hechos y cómo se comportan los átomos), este sería uno de los varios universos que existen. Y muchos científicos apoyan esta hipótesis, que sin embargo es incomprobable. Al menos por ahora…