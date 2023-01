Críticas a su vestimenta y a sus dichos sobre la actualidad: las polémicas de Romina Malaspina

Romina Malaspina ahora está alejada de la televisión y tiene su vida dedicada a su carrera de DJ y a los cursos que da sobre criptomonedas. Pero, antes de encarar esta nueva vida, estaba en el centro de las polémicas mediáticas por las críticas que recibía.

En mayo de 2021, Romina Malaspina anunció su partida de Canal 26. En sus redes sociales dijo que dejaba el espacio para dedicarse a la música, pero Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana dijo que la decisión fue de las autoridades del canal. “Esto no es información, es especulación total porque: ¿por qué se va a dedicar a la música de repente y dejar su lugar en el periodismo”, aclaró el periodista.

Minutos después, Maite Peñóñori reavivó el tema y aseguró: “Me dicen que se fue del canal porque no le pagaban”. “Viste, te dije que algún quilombo había”, reaccionó De Brito. “Me está llegando información. Me escriben del canal. Me dice una persona que la rajaron, el 30 de abril terminaba su contrato y decidieron no renovarle. Parece que se tomaba muchos compromisos, llegaba muy sobre la hora y se notaba al aire que estaba muy perdida con los temas”, sumó la notera.

La rubia usó un accesorio como top

En este mismo programa fue que Romina Malaspina se la agarró con Cinthia Fernández, en ese momento era panelista del ciclo, y le mandó un mensaje polémico: “Jajaja, recién acabo de ver lo que dijiste de mí el martes y después me pedís el teléfono y me chupás las medias, para preguntarme si me bajé del programa. Y decís que no tenés nada personal. Cararrota, falsa de M, envidiosa, mantenida y gorreada. Eso es todo lo que sos y por eso te va a seguir yendo así, como te fue en toda la vida’”.

Por otro lado, ya fuera de la televisión, Romina Malaspina se refirió a los looks que usaba como conductora y que eran centro de la polémica en las redes sociales. “La verdad que nunca me imaginé que podía llegar a tener tanta repercusión. Quizás a mi familia sí le hizo un poco mal verme tan expuesta, no lo sufrieron pero les cayó mal, todo el mundo les decía cosas, pero la verdad es que yo les expliqué que cuando estás en las redes o en la televisión esto es algo que pasa”, contó.

Además, explicó que recibió muchísimo de todo tipo de comentarios: “Prendía la tele y en un lugar me estaban bancando y en otro me estaban matando. A mi me importa que se haya cumplido el objetivo de hacer bien mi trabajo de presentar las noticias. Cargar con el vestuario como si tuviera algo que ver con mi rol de presentadora, es un poco mucho. Cualquiera de las personas que me criticaron, si recibían la propuesta de trabajo que recibí la hubieran agarrado en plena pandemia sin trabajo ni nada”.

Durante su paso por la conducción en Canal 26, Romina Malaspina tuvo varias polémicas en general por sus looks, pero también atravesó otros episodios al referirse a cuestiones de la actualidad. Por ejemplo, cuando habló sobre los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos, parte de su análisis generó polémica y las críticas no tardaron en llegar a las redes sociales.

“Fue muy caótico y muy impensado que pase un hecho así en una de las potencias principales del mundo. Uno ve las imágenes y piensa que puede llegar a ser un país de Sudamérica, pero no, lamentablemente es en los Estados Unidos, y eso es lo que se sufrió en el día de hoy”, expresó Romina Malaspina. A la par de sus dichos, en Twitter cientos de usuarios se expresaron en contra de lo manifestado.

Por otro lado, en los festejos durante el Mundial de Qatar, Romina Malaspina volvió a vivir otro conflicto en las redes sociales. La modelo compartió cuatro fotos en las que mostró las cábalas que usó cada vez que la Selección argentina jugó un partido.

En la serie de fotografías, Romina Malaspina se mostró con una microbikini celeste y blanca y la bandera argentina. El problema fue que a algunos no les gustó la forma en que se puso la bandera, muchos sintieron que se “sentaba sobre la insignia”. Los comentarios no tardaron en aparecer. Por ejemplo uno que le dijo: “no da para que te sientes sobre la bandera” o “no te podés pasar la bandera por todos lados, es una falta de respeto”.

Pero la modelo también tuvo conflictos de otra índole cuando aseguró que China creó intencionalmente el coronavirus y que habría planeado la pandemia para perjudicar la economía de otros países. “En el día de hoy China registra solo 7 casos de Coronavirus y ningún deceso. País donde se origina la pandemia. Raro no? Muy raro”, escribió.

“Se llama disciplina”, le contestó un usuario de la red social. A lo que ella retrucó: “Disciplina? Si muy disciplinados en crear intencionalmente el virus que está haciendo mierda al mundo entero para ganar ventaja en la economía a varias potencias mundiales. La verdad muy disciplinados como les salió el plan. Y ellos libres de COVID. Tenían vacuna antes que todos”.

Las polémicas que regresaron para Romina Malaspina

En 2022, la modelo tuvo un revival de algunas peleas. “Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo, no es la primera conducción que hago. No intenten rebajarme”, expresó en su cuenta de Twitter Sol Pérez cuando la compararon con Romina Malaspina.

En diálogo con “Doble Mérito”, el programa de Youtube que conducen Ariel Cheb y Agustín Stella, Romina Malaspina dijo: “A mí personalmente no me jodieron sus críticas, pero me pareció muy hipócrita de su parte. Ella se hizo conocida también por ser una mujer voluptuosa, linda, con curvas. Me pareció muy chocante, pensé que iba a ser la primera que me iba a defender con toda la situación porque ella había pasado por lo mismo que yo. La sigo teniendo bloqueada en las redes”, sostuvo.

Por otro lado, también estuvo peleada con Ángel de Brito: “Lo crucé hace poco en la fiesta Bresh en Punta del Este, pero no hablamos. Él se enojó conmigo porque soy muy colgada con el teléfono, no le respondí un mensaje y bueno, fue como un enojo total de su parte”.

¿Cómo se hizo famosa Malaspina?

Romina Malaspina se hizo famosa por entrar a la casa de Gran Hermano y desde que salió del reality se las arregló para ser noticia tanto por las presentaciones de sus sets, como de sus audaces posteos en Instagram que enloquecen a sus 2,5 millones de seguidores.