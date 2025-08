Coti Romero apostó por el accesorio que será la tendencia del verano y deslumbró con un look ideal para la noche

Coti Romero sigue arrasando desde que salió de la casa más famosa del país. Lejos de quedarse con la fama de Gran Hermano, la exhermanita supo capitalizar cada oportunidad y hoy es toda una estrella en redes. En Instagram ya roza los tres millones de seguidores y no para: comparte looks, campañas y pedacitos de su vida cotidiana, logrando un ida y vuelta constante con su comunidad que la banca en todas.

Coti Romero apostó a al tendencia de tanga a la vista y sorprendió con su look para una noche de fiesta

En esta oportunidad, Coti compartió con sus seguidores en Instagram su look para una noche de fiesta. En las imágenes se la puede ver con la parte de arriba de una microbikini negra estampada, un pañuelo tipo bandana y un pantalón de cuero que dejó ver por debajo la bombacha de la microbikini.

Con accesorios en plateado y posando desde el balcón de una fiesta, la exhermanita se llevó todos los halagos con su look para una noche afuera.

Coti Romero reveló que pasa por un momento difícil y contó sus planes a futuro

Después de varios días de silencio en sus redes, Coti Romero volvió a aparecer en Instagram y explicó por qué se había tomado un descanso. La ex Gran Hermano dejó en claro que está bien y que simplemente está eligiendo priorizarse: “Me estoy dedicando más a mí, me estoy sintiendo mucho mejor”, aseguró.

Lejos de las presiones, Coti está aprovechando este momento para reconectar con lo que quiere. Contó que comenzó clases de inglés y que en agosto empezará a estudiar periodismo deportivo, dejando ver que su futuro va más allá de las redes y la televisión. “Quiero prepararme para lo que realmente quiero hacer, sin presiones ni obligaciones”, dijo.

Con millones de seguidores y una comunidad súper activa, la correntina dejó un mensaje claro: estar menos presente en redes no significa estar mal, sino simplemente estar eligiendo otro ritmo. Y sus fans, por supuesto, la bancan.