Coti Romero apostó a un look urbano y conquistó a sus seguidores en Instagram

Coti Romero no paró de romperla tras su salida de Gran Hermano, la casa más famosa del país. La exhermanita aprovechó el impulso y no se quedó solo con la fama del reality: supo aprovechar cada oportunidad y hoy sin dudas triunfa en Instagram, donde ya suma casi tres millones de seguidores. Siempre atenta a sus seguidores, sube un poco de todo para mantenerse al día: looks, campañas y momentos cotidianos, generando un ida y vuelta constante con su comunidad.

Coti Romero apostó a un look urbano

En esta oportunidad, la exhermanita cautivó a sus seguidores en Instagram con un look urbano que se llevó todas las miradas. En las imágenes se la puede ver posando en las calles porteñas con una remera combinada blanca con mangas negras, una campera abrigada para hacerle frente al frío y un pantalón tiro bajo.

“Vamo’ a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco“, escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente cosechó miles de likes y decenas de comentarios.

Coti Romero reveló que pasa por un momento difícil y contó sus planes a futuro

Después de varios días de silencio en sus redes, Coti Romero volvió a aparecer en Instagram y explicó por qué se había tomado un descanso. La ex Gran Hermano dejó en claro que está bien y que simplemente está eligiendo priorizarse: “Me estoy dedicando más a mí, me estoy sintiendo mucho mejor”, aseguró.

Coti Romero eligió el body negro más infartante y lo mostró en distintas poses

Lejos de las presiones, Coti está aprovechando este momento para reconectar con lo que quiere. Contó que comenzó clases de inglés y que en agosto empezará a estudiar periodismo deportivo, dejando ver que su futuro va más allá de las redes y la televisión. “Quiero prepararme para lo que realmente quiero hacer, sin presiones ni obligaciones”, dijo.

La jugada producción de fotos de Coti Romero

Con millones de seguidores y una comunidad súper activa, la correntina dejó un mensaje claro: estar menos presente en redes no significa estar mal, sino simplemente estar eligiendo otro ritmo. Y sus fans, por supuesto, la bancan.