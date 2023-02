Cómo saltó a la fama Britney Spears: el fenómeno que la convirtió en la “Princesa del pop”

Britney Spears tiene 41 años pero una vida en la que parece haber tenido muchas en una, pero que a la vez debe aprender a coexistir con esos baches lejos de la fama y los momentos difíciles que tuvo que atravesar.

Britney Spears Foto: Google

La cantante comenzó su carrera desde muy chica cuando tuvo la inquietud de participar de programas televisivos, hasta que llegó su gran momento en “The Mickey Mouse Club”. Uno de los shows más populares de los ´80 y de donde salieron muchas de las estrellas actuales.

Britney Spears en Disney Foto: web

A los 15 años, la fama comenzó a ser una constante en su vida cuando fue convocada por el sello Jive Records, que, tiempo después, fue el encargado de producir y publicar su disco “Baby One More Time”, que fue el álbum que la convirtió en una estrella en su país y que ostenta el reconocimiento de ser el más vendido de una solista adolescente.

"...Baby one more time" Britney Spears Foto: VEVO

Pero toda la revolución que Britney Spears está viviendo no era nada comparada con el torbillino que iba a llegar un año después con su segundo disco y su verdadero salto a la fama. “Oops... I Did it Again” la catapultó al éxito en todo el mundo.

Britney Spears Foto: web

Luego de ese momento, Britney Spears vivió en una montaña rusa ascendete y constante. “Oops... I Did it Again” vendió 1,3 millones de copias en su primera semana en Estados Unidos, realizó su primera gira internacional y en 2001 llegó su otro disco “Britney” y más éxito.

Britney Spears Foto: web

En 2003 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y también protagonizó un momento icónico de la música mundial en la apertura de los MTV Video Music Awards. Allí, Britney Spears se presentó junto a Madonna y Christina Aguilera y quedó para la historia el beso que se dieron la “Reina” y la “Princesa” del pop.

El icónico beso de Madonna y Britney Spears en los premios VMA 2003.

Así como 2003 fue más que exitoso, 2004 fue un año difícil para Britney Spears, ya que comenzó a tener más problemas vinculados a los excesos, y también inició su seguidilla de romances fallidos.

Britney Spears

¿POR QUÉ BRITNEY SPEARS NO BAILA COMO ANTES?

La cantante contó en sus redes sociales que padece un daño en los nervios del lado derecho de su cuerpo y que no hay cura. “El daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro. Ese daño hace que partes de tu cuerpo se entumezcan”, relató.

Britney Spears causó furor en microbikini animal-print y demostró porqué es una estrella. Foto: Britney Spears

Britney Spears contó que por las noches se despierta y siente sus manos “completamente entumecidas”. “Siento como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, suben hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien. Da miedo...”, explicó.

Desde un yate, Britney Spears posó con frutas como bikini y fue capitana de barco por primera vez. Foto: Britney Spears

¿CUÁNTO DURÓ LA TUTELA DE BRITNEY SPEARS?

A fines de 2021, Britney Spears alcanzó su libertad. Todo ocurrió cuando la jueza californiana Brenda Penny, después de casi 14 años, le devolvió la tutela de su vida y se la sacó a su padre.

Las redes volvieron a agitarse con el hashtag #FreeBritney. (AP)

La audiencia se hizo en Los Ángeles y se llevó a cabo durante meses de escandalosas revelaciones. Los malos de la película fueron sus padres, James y Lynne Spears. En el juicio salieron a la luz dinámicas familiares abusivas y la explotación que hacían de ella.