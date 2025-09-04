Celeste Cid es una de las actrices más queridas de la escena argentina. Tiene un carisma único que la hace traspasar la pantalla. En pareja con el actor Santiago Korovsky, lo acompañó a la cancha de San Lorenzo para disfrutar del clásico frente a Huracán. Allí la actriz sorprendió con su increíble estilo.

Celeste Cid se anticipó a la primavera con un vestido romántico en tonos nude con encaje

Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Siempre está atenta a las últimas tendencias y para cada evento tiene la prenda ideal para brillar. Combina a la perfección texturas y colores, para crear conjuntos únicos.

Celeste Cid conquistó a sus fanáticos con un vestido de gala

Marca tendencia. Es un verdadero icono fashionista y cosecha likes con cada aparición pública que realiza. En esta ocasión, sorprendió a todos con un outfit deportivo mega trendy. Ideal para una tarde de fútbol en la cancha.

El look de Celeste Cid que enamoró a sus fans

Celeste Cid lució un conjunto deportivo ultra canchero y sensual. En color total black y con detalles en colores blancos. Un pantalón recto y un buzo deportivo que es tendencia. Ideal para combinar y brillar. Como complemento para darle el toque canchero lució unos anteojos de sol.

La actriz paralizó al web con un look total black que dejó mucho a la vista.

Combinó el look con unas zapatillas en color blanco. La actriz se llevó todos los aplausos y conquistó al público azulgrana con su espectacular look para presenciar el clásico junto a su pareja Santiago Korovsky.

Celeste Cid cautivó aplausos con un look deportivo mega tendencia

La actriz jamás pasa desapercibida. Su estilo la hace brillar en cada momento. Tiene la prenda perfecta para cada ocasión y sabe como combinar estilos para crear outfit únicos.

Celeste Cid visitó la cancha de San Lorenzo y sorprendió a todos con su look deportivo

Celeste Cid lució un outfit deportivo y se llevó los aplausos de todos. Combinó el color blanco y negro y alucinó a sus fans. La parte superior, un buzo en color negro con vivos en color blanco. La parte inferior, un pantalón jogging en color negro con detalles blancos a los costados. Sus fans alucinaron y los mensajes de cariño invadieron la publicación.