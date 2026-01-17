Cande Ruggeri marcó tendencia con un look de playa color blanco y dió cátedra de estilo con el accesorio del verano

Cande Ruggeri no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Tiene un estilo único y siempre va por más. Las prendas tendencia del momento son su especialidad. Sin lugar a dudas, sabe cómo conseguir los likes de todos sus fans.

En su guardarropa no faltan los must y los selecciona con mucho estilo. Las vanguardias fashionsitas siempre están en su radar. Combina a la perfección diferentes prendas y crea looks únicos, llenos de estilo, audacia y muy fashionistas.

Cande Ruggeri marcó tendencia con su look de playa y sorprendió con el accesorio del verano

Su impronta traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. En Instagram comparte postales de sus mejores outfits y colecciona los likes de sus seguidores.

Desde la playa, Cande Ruggeri lució un increíble look de verano. Posó con una bikini mega diminuta y lo complementó con una minifalda y top de hilo tejido y calado. Y sumó el accesorio tendencia del momento, un gorro piluso para protegerse del sol. Además de los anteojos trendy de la temporada. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, las tendencias son su especialidad y los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa.

Cande Ruggeri marcó tendencia con su look de playa y sorprendió con el accesorio del verano

Cande Ruggeri apostó por el accesorio tendencia de la temporada y coleccionó los elogios de sus seguidores

La modelo tiene un estilo único. Conquista likes con cada imagen o video que publica en Instagram. Pasar desapercibida no es una opción para ella y tiene un carisma que la hace brillar en cada ocasión.

Cande Ruggeri marcó tendencia con su look de playa y sorprendió con el accesorio del verano

Cande Ruggeri no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. En esta oportunidad brilló con un outfit de playa ultra must. Mostró mucha piel y dio cátedra de estilo con su espectacular selección de prendas.