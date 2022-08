Britney Spears hizo ejercicio con un minishort, pero se le bajó y casi muestra de más

Los fanáticos de Britney Spears están a la espera de su gran regreso a la música. Es por eso que la cantante parece estar entrenando y colocándose en forma para el gran día.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Britney mostró algunos de sus pasos de baile desde el gimnasio de lo que parecer ser su lujosa mansión.

Britney Spears. (Foto: Instagram)

En el clip se la ve haciendo varios pasos mientras luce un top fucsia y un minishort azul. Lo llamativo del video es que en algunos momentos se puede ver como la princesa del pop casi muestra de más por culpa del short que se le bajó.

Al final del video, donde se escucha “She Wants to Move” de N.E.R.D, Spears lució un cambio de look y pasó a lucir un “total black”.

Cuál es la foto de Britney Spears y Jennifer Lopez que se hizo viral

Una foto de hace 21 años se hizo viral en las últimas horas. En esta se ve a JLO, quien tenía 32 años, y a Britney, con21. Ambas estaban comenzando sus carreras profesionales.