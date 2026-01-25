Botas y campera de jean oversize: Gimena Accardi marcó tendencia con la combinación de la temporada

Gimena Accardi es una de las actrices más populares del ambiente artístico argentino. De una trayectoria muy exitosa en cine, teatro y TV. Tiene un estilo sin igual y a cada look le pone su impronta. Sin lugar a dudas, las tendencias son su pasión.

Da cátedra de estilo y enamora corazones con prendas must. Combina las últimas vanguardias del mundo de la moda y siempre está atenta a las novedades fashionistas. En su guardarropa brillan las prendas del momento y conoce todos los trucos para armar outfits sin igual.

Gime Accardi deslumbró con su look.

La actriz marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades de la industria de la moda. Combina a la perfección diferentes estilos para crear sus propios looks. Las tendencias urbanas son sus preferidas.

Gime Accardi combinó dos elementos que son las estrellas de esta temporada de verano. Lució un look urbano con mucho estilo. Una campera de jean oversize de un azul claro gastado. Unos borcegos con plataforma en color negro. Sin lugar a dudas, el calzado protagonista de la noche en la costa argentina. Complementó el look con accesorios, como por ejemplo collares de diferentes largos y anteojos de sol. La publicación causó sensación y los elogios no se hicieron esperar.

Gimena Accardi dio cátedra de estilo con un outfit urbano repleto de tendencias

La actriz marca tendencia y es una referente del mundo de la moda. Su estilo canchero y audaz cautiva a sus fans y la siguen en cada paso que da en su carrera. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Gimena Accardi eligió una campera de jean oversize y unos borcegos de plataforma en color negro. Sin lugar a dudas, dos elementos que no pueden faltar en ningún look de verano en esta temporada. La actriz demostró ser una verdadera influencer fashionista.