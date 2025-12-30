Botas texanas y short de jean: Virginia de Bandana apostó por el outfit en tendencia de la temporada y dio cátedra de estilo

Virginia Da Cunha, la Bandana, ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público con su carrera artística. Siempre marca tendencia y los must de la temporada son su pasión. La cantante tiene un estilo único que la hace brillar arriba y abajo del escenario.

Sin lugar a dudas, las tendencias son su pasión y combina a la perfección los diferentes estilos de la temporada. La ex Bandana se llevó todas las miradas con una espectacular sesión de fotos en donde modeló con las prendas tendencia del verano.

Sus fans alucinan con cada conjunto de prendas que la cantante viste. En su guardarropa están las prendas estrellas de la temporada y en esta ocasión no fue la excepción. Combinó a la perfección los must del momento y alucinó con un increíble look.

Virginia Da Cunha posó con un look ideal para disfrutar del verano 2026. La parte superior, un minuto minitop calada en color plateado. La parte inferior, un minishort de jean ultra tendencia. Y lo complementó con unas botas texanas en color negro. El detalle chic para cualquier outfit esta temporada. Llevó el cabello atado y flequillo. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito.

Virginia Da Cunha cosechó likes con un outfit de noche ideal para la temporada de verano

La ex Bandana tiene un estilo único. Combina a la perfección los diferentes atuendos de la temporada y crea looks únicos cargados de osadía y audacia. Colecciona halagos de sus seguidores y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Virginia Da Cunha lució un minishort de jean en tendencia y lo combinó con un top repleto de brillos y calado. El toque final al look fueron unas espectaculares botas de estilo texano. Los likes no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista.