Yanet García es una de las estrellas del mundo virtual, cada vez que tiene la oportunidad de aparecer frente a la cámara deslumbra a todos sus fanáticos con fotos en las que saca a relucir toda su belleza y simpatía.

En la actualidad la famosa vive en Nueva York y desde allí comparte con toda su comunidad de más de 14 millones de seguidores como es su vida en Estados Unidos en donde se destaca por ser modelo de marcas importantes y ser influencer.

Yanet García y su look más sofisticado desde Nueva York Foto: Instagram

Lo más importante para Yanet es tener una vida saludable y con ejercicio físico constante para mantener su nivel fitness. Además, deslumbra con sus looks arriesgados que se llevan todas las miradas y elogios.

Yanet García deslumbró con una microbikini de animal print. Foto: Instagram

Cómo era Yanet García antes de ser famosa

La actual modelo e influencer es mexicana y saltó a la fama por ser la chica que presentaba el clima en la señal televisiva de Televisa Monterrey. En donde enseguida llamó la atención por su belleza y escultural figura.

Hace un tiempo la modelo mostró como era ella antes de ser conocida en el mundo de la moda y los medios de comunicación. Y lo cierto es que se veía un poco distinta a su apariencia actual porque con el tiempo fue dedicándose cada vez más al entrenamiento y la vida saludable por lo que su aspecto cambió.

Así lucía Yanet García antes de ser famosa Foto: Instagram/iamyanetgarcia

Según la foto que ella misma compartió y donde dice “before and after. Never give up 100% built in the gym”. Lo cual significa “Antes y después. No rendirse nunca. 100% construido en el gimnasio”.

En la imagen se ve a Yanet con el pelo suelto largo con flequillo, una remera crop top que deja ver su abdomen y una pollera minifalda de jean. No hay dudas de que la exchica del clima fue cambiando su aspecto de acuerdo a su entrenamiento en el gimnasio.