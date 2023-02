Anne Hathaway se sumó a la tendencia de naked dress y deslumbró en la alfombra roja del Festival de Berlín

Anne Hathaway nunca pasa desapercibida ante las cámaras y los ojos de los críticos de la moda, y esta vez su diseño para la noche de gala del Festival de Berlín no fue la excepción.

La artista llegó al evento cinéfilo por su protagónico en She came to me. Y en la alfombra roja, decidió lucir un diseño osado de Valentino, el cual es parte de la colección Valentino Le Club Couture.

El estilo que ahora está en tendencia es el naked dress, y Hathaway lo desfiló como nadie: un vestido largo sin mangas y de cuello redondo, con pequeños puntos en la tela base de la pieza y encima de estos una trama de moños.

Anne Hathaway lució un naked dress de Valentino y cautivó a todos Foto: Getty

El outfit de Anne fue completado con unos guantes largos de efecto piel negros y unos stilettos en los pies. El peinado consistió en un recogido con volumen y flequillo.

Anne Hathaway se destaca en la película “She came to me”

Anne Hathaway protagoniza She came to me, una película de comedia romántica que significa el retorno de la realizadora cinematográfica, Rebecca Miller. Hathaway interpreta a una mujer que trabaja como psiquiatra y está obsesionada con la limpieza.

Anne Hathaway Foto: Instagram/anneha

El elenco lo completan Peter Dinklage, como un compositor de óperas con un angustioso bloqueo artístico que está casado con el personaje de Hathaway. Por otra parte, también participa la actriz Marisa Tomei, quien interpreta a un personaje que vive en su barco y desde muy joven ha sido adicta al sexo.