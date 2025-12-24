Ale Maglietti dio cátedra de estilo con un corset de encaje en color negro mega en tendencia para esta temporada

Ale Maglietti conquista miradas con cada outfit que comparte en Instagram. Ha logrado ganarse el cariño del público y su carisma traspasa la pantalla. Los looks osados son su especialidad. Tiene un estilo único que nunca pasa desapercibido.

La influencer y modelo siempre está un paso adelante en cuanto a las novedades de la industria de la moda. Combina a la perfección estilos y siempre va por más. Los must de la temporada jamás se le escapan y capta la mirada de todos. Los looks en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans.

Corset, encaje y transparencias: Ale Maglietti sorprendió con un look de noche ultra audaz y marcó tendencia

Sus fotos y videos rápidamente obtienen miles de likes y cientos de mensajes llenos de halagos por parte de sus fans. Sabe como marcar tendencia. En esta oportunidad, causó sensación con look ideal para disfrutar de una salida por la noche en la temporada de verano.

Maglietti modeló con un corset de encaje y transparencias muy jugado. Mostró mucha piel y dio cátedra de audacia con un mega escote al límite de la censura. Sin lugar a dudas, sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio, con algunas ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojizo con mucho brillo. Marco tendencia y demostró ser una verdadera referente fashionista atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda.

Ale Maglietti se convirtió en la reina de una noche de verano con un corset a puro brillo

La modelo tiene un estilo único y combina a la perfección diferentes prendas super trendy. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad y sabe como combinarlas para crear conjuntos de prendas únicos.

Ale Maglietti cautivó likes con un corset mega escotado. Con brillos, encaje y transparencias. Dejó muy poco para la imaginación y se consagró como una reina del mundo de la moda. Sin lugar a dudas, pisa fuerte en el mundo de los likes y las tendencias son su especialidad.