Al natural y con mucha piel a la vista, Romina Gaetani posó sin ropa desde la cama y causó sensación

Romina Gaetani es una de las actrices más queridas y versátiles de la ficción y el teatro argentino. Con una trayectoria que incluye tiras diarias, películas, miniseries y producciones teatrales, conquistó al público que la acompaña desde hace años. Ese vínculo se refleja también en sus redes sociales, donde más de un millón de seguidores siguen de cerca tanto su carrera como los momentos más personales de su vida.

Romina Gaetani conquista a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, Romina se llevó todas las miradas en Instagram con su última publicación. En las imágenes que compartió se la puede ver relajada sobre la cama, al natural, en toalla y rodeada de discos de vinilo.

Al natural y con mucha piel a la vista, Romina Gaetani posó en toalla desde la cama

“Fruta extraña, para que la lluvia los junte y el viento los seque… Con su gardenia en la cabeza, ahuyentando sombras, y con tan solo 50 dólares en una media…“, escribió en el epígrafe de la publicación, en referencia a la canción “Strange Fruit” de Billie Holiday.

El “poder oculto” de Romina Gaetani que despertó curiosidad

En una entrevista con revista Viva, Romina Gaetani reveló una faceta poco conocida de su vida: su vínculo con la espiritualidad. “Estudié siete años meditación con Saranya Zaveri, una maestra de la India. Con ella aprendí a sanar el cuerpo propio, el de otros y también los espacios”, contó la actriz.

A raíz de estas declaraciones, el panelista Guido Záffora leyó en el programa de Pamela David otra parte de la entrevista: “Tengo ese poder, pero no lo practico. Sí lo hago en mi casa o en las casas de las personas que amo. También estudié cinco años de metafísica”.

Frente a la repercusión que generaron sus palabras, Gaetani decidió aclarar lo dicho: “No es verdad que tengo el poder de curar. Lo que hice durante años en Buenos Aires fue transitar un camino espiritual. Algunos lo llaman metafísica, otros le dan otros nombres. Había una maestra india que canalizaba y nos enseñaba”.

Además, explicó que en esos años aprendió a trabajar con el péndulo, una técnica que permite –según dijo– identificar energías: “Se trata de hacer preguntas, invocaciones, y desarrollar una sensibilidad para percibir lo que está presente en personas o ambientes”. Para cerrar el tema, lo hizo con humor: “No tengo poderes para sanar. ¡Me muero si tengo poderes! ¿Te imaginás?”.