Al límite de la censura: La Joaqui posó en la cama con un body de encaje y transparencias mega hot

La Joaqui no conoce de límites. Siempre a la vanguardia, no duda en arriesgar con prendas cargadas de osadía y muy jugadas. Sus fans alucinan con cada publicación y siempre va por más. Marca tendencia no solo en la música sino también en la industria de la moda.

Vanguardista y audaz, le pone su impronta a cada outfit que elige para vestir. Los looks osados son sus preferidos. Allí la piel es protagonista. No le teme a los flashes de las cámaras y combina los estilos más sexys a la perfección.

Es un icono fashionista. Da cátedra de estilo. Colecciona los likes de sus seguidores y los deja sin palabras con cada outfit subido de tono que comparte.

La Joaqui compartió un video mega sensual. Desde la coma posó en ropa interior y mostró mucha piel. Lució un infartante body de encaje y transparencias. Un super escote se llevó todos los aplausos y la cantante demostró que va por todo.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. Los likes invadieron la publicación.

La cantante de RKT no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Sus fans alucinan con sus canciones y con los infartantes looks que elige para vestir. Los mensajes de halagos invaden cada imagen o video que comparte.

La Joaqui cosechó suspiros luciendo un increíble body en color blanco super sensual. Mostró mucha piel y desató pasiones. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista.