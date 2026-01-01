Al estilo Marilyn Monroe, Sydney Sweeney eligió un vestido color blanco con escote en V y marcó tendencia

Sydney Sweeney es una de las personalidades del momento. Reconocida mundialmente cada día suma nuevos seguidores. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. Su carisma y talento traspasa la pantalla y desborda sensualidad.

Saltó a la fama y se hizo popularmente conocido con su personaje en la exitosa serie “Euphoria”. La joven actriz no conoce de límites y siempre logra destacar con la interpretación de sus personajes. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

Es una verdadera it girl y se ha convertido en una reina fashionista. No solo destaca como actriz, sino también como influencer de la moda. Marca tendencia con los outfits que elige para vestir. Muchas veces desafía los límites de la censura.

Sydney Sweeney lució un espectacular vestido total white. Allí un escote pronunciado fue protagonista y desafió todos los límites. La parte superior un escote en V al límite. La parte inferior, una falda amplia, armada y con mucho vuelo. Todo de encaje y transparencias en color blanco.

Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas naturales. Utilizó delineado negro para los ojos, resaltando su mirada y lápiz labial en color rojizo. El look de la actriz que eligió para asistir a la alfombra roja causó sensación y se llevó los elogios de todos sus seguidores.

Sydney Sweeney conquistó la alfombra roja con un vestido total white

La actriz marca tendencia y causa furor con los outfits que viste. Elegante, sensual y sofisticada, se roba todas las miradas y encandila a sus fans. Siempre a la vanguardia, conquista corazones con su carisma y ninguna tendencia se le escapa.

Sydney Sweeney eligió un vestido total white con encaje pronunciado mega tendencia. Una prenda única ideal para una gala importante. La actriz desafió los límites y burló la censura con un escote mega pronunciado. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina del estilo.