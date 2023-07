Agustina Añón, al estilo Barbiecore sexy, posó con una minifalda tajeada: “Las mejores noches”

Agustina Añón es una influencer y modelo uruguaya, que hace años se mudó a Miami y emplea su trabajo desde allí. Ella saltó a la fama a través de las redes sociales y de su contenido subido de tono. Además, es una creadora de contenido en OnlyFans, lo cual también hizo aumentar su popularidad.

Las redes sociales son un espacio de confort para Agustina, ya que es el lugar donde todo empezó. Aunque, con anterioridad ya había comenzado con trabajos de modelo en Uruguay. Actualmente, posee 1.3 millones de seguidores en su perfil de Instagram, que comentan y likean todos sus posteos, mayormente de looks osados y sexys.

Agustina Añón Foto: Instagram

En las últimas semanas, el color rosa es tendencia, debido al pronto estreno de Barbie The Movie y la mayoría de las fashionistas adoptaron este color en su look y se sumaron al estilo Barbiecore. Agustina no se quedó atrás y le agregó su toque de sensualidad.

Agustina asistió a un restaurante en Miami y escribió como pie de foto: “las mejores noches”. A continuación posó desde diferentes ángulos para relucir su outfit, arrodillada, de espaldas, parada y sentada en el restaurante.

Agustina Añón adoptó el estilo Barbiecore y le agregó sensualidad Foto: Instagram

La modelo optó por un conjunto de satén con prendas muy pequeñas y sexys, en la parte superior, un minitop que apenas tapaba su busto y dejaba a la vista los costados del mismo, con la espalda totalmente descubierta, ya que se amarraba con tiras finitas; y una minifalda muy corta y con un enorme taje en el costado de la pierna izquierda.

Agustina Añón adoptó el estilo Barbiecore y le agregó sensualidad Foto: Instagram

Completó el outfit con zapatos negros con taco alto, aros colgantes muy grandes, el cabello recogido en una cola de caballo y leves mechones en el flequillo. En cuanto al maquillaje, optó por colores más fuertes para la noche, con un gran delineado, máscara de pestañas y sombras de brillos en los ojos, contorno, iluminador y rubor para marcar las facciones, y un gloss rosa para magnificar los labios.

Agustina Añón adoptó el estilo Barbiecore y le agregó sensualidad Foto: Instagram

Los comentarios en el posteo de Agustina Añón

Como de costumbre, la publicación de Agustina Añón obtuvo miles de likes y miles de comentarios, pero también su outfit logró el cometido y muchos le comentaron: “Barbie”. Además, hubo decenas de emojis de corazones, cara de enamorados y fuegos.