Adiós skinny jeans, Celeste Cid dio cátedra de estilo con un top animal print y el pantalón tendencia de la temporada

Celeste Cid es una de las actrices más queridas de la Argentina. Su carrera artística comenzó desde pequeña y a lo largo de los años ha logrado ganar un lugar en el corazón del público. Su carisma y talento traspasa la pantalla.

Las vanguardias del momento son su especialidad y combina a la perfección los últimos gritos del mundo de la moda. Explora las nuevas tendencias y no duda en arriesgar con looks únicos. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan por sus looks. Marca tendencia y es una verdadera referente fashionista.

Celeste Cid no le escapa a las tendencias y dio cátedra de estilo con un top animal print ultra diminuto

Sabe a la perfección que prendas elegir para resaltar su figura y no pasar desapercibida. Le pone su impronta a cada outfit y se roba la mirada de todos sus seguidores con producciones fotográficas únicas.

Celeste Cid compartió una producción de fotos en donde posó con la combinación perfecta para este verano. Un look urbano en donde la audacia es protagonista. Eligió un top ultra diminuto en estampado animal print y lo combinó con un jean de color azul claro. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista. Para el maquillaje utilizó sombras en tonos nude, delineado negro para resaltar su intensa mirada y un lápiz labial con brillo. La publicación no pasó desapercibida y sus fans le regalaron cientos de corazones al outfit.

Celeste Cid brilló con un look urbano ideal para la temporada de verano

La actriz cosecha suspiros a cada paso que da. Las tendencias de la moda nunca escapan a su radar. Dueña de un estilo único. Es una verdadera referente fashionista y no conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos.

Celeste Cid lució un increíble outfit urbano cargado de estilo y audacia. La parte superior, un top de estampado animal print mega tendencia. La parte inferior, un pantalón de jean en color azul claro. Un sí o sí que jamás puede faltar en el guardarropa. La actriz cosechó halagos y se convirtió en la reina de las tendencias.