Celeste Cid rompió el silencio sobre su “nueva cara” tras las duras críticas que recibió: “Soy una mujer de casi 42 años”

Celeste Cid es una actriz argentina que tiene una larga carrera en el cine, televisión y teatro, ya que dios sus primeros pasos siendo una adolescente. La famosa se ha destacado en su profesión con sus papeles, y también con su belleza con la que es modelo de marcas y campañas. No obstante, en los últimos días fue el centro de las críticas por su aspecto.

Hace años, que la actriz decidió poner un freno a su exposición pública y mantiene una vida más reservada de las cámaras y solo aparece para promocionar sus trabajos. Celeste se centra en el cuidado de sus dos hijos y está en pareja con Santiago Korovsky hace unos meses.

Si bien el aspecto físico de las personas cambia con los años, su reciente aparición pública en un programa de radio llamó la atención y llevó a que en redes sociales comentaran sobre su cara, ya que es posible que se haya hecho cirugías o tratamientos.

En la entrevista en Urbana Play, Celeste reapareció para hablar de su pareja, pero el centro de atención fue su rostro. Los usuarios de las redes sociales hicieron comentarios de todo tipo con respecto a su cara.

“Qué le pasó en la cara, era hermosa”,“No puedo creer que se tocó la cara”y “Sólo la voz de Celeste le quedó” fueron algunos de los mensajes que más resaltaron.

La actriz se cansó de las críticas y decidió hacer un extenso posteo en sus redes sociales, en donde, primero agradeció el cariño recibido en todos estos años, luego se despachó contra los detractores y habló de su cambio físico.

Celeste Cid habló de los comentarios por su cara y fue contundente

“Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos. Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”, expresó Celeste Cid en sus redes.

Asimismo, la actriz habló de los comentarios sobre su cara: “Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20’, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)“.

“No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, comentó con enojo la actriz.

En la misma publicación remarcó que los comentarios vienen de mujeres: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’. Abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.



