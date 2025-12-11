A sus 60 años, Catherine Fulop deslumbró con un espectacular vestido veraniego en tendencia

Catherine Fulop es una de las figuras más populares de la Argentina y a lo largo de los años se ha ganado un lugar en el corazón del público. Roba suspiros con cada publicación que comparte en Instagram. Allí tiene millones de seguidores que día a día esperan una nueva foto o video de la actriz.

Sabe combinar a la perfección diferentes prendas para crear sus propios looks. La actriz y conductora siempre está al tanto de las últimas tendencias y a la vanguardia de los estilos. La combinación de texturas, colores y diseños es su especialidad.

Catherine Fulop se suma a la tendencia del verano y deslumbró con un espectacular vestido ultra ajustado

Marca tendencia con su estilo y conoce cada detalle de las novedades del mundo de la moda. Los must de la temporada 2026 ya están en su radar y alucinó a sus seguidores con un look tendencia de este verano.

Catherine fulop compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar con una espectacular prenda. Un look que es tendencia esta temporada. Posó con un vestido en color negro y lunares blancos. Un estilo flamenco ultra trendy. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista y sabe como marcar tendencia. La publicación coleccionó likes y la actriz dio cátedra de estilo.

Catherine Fulop se llevó todos los halagos con un vestido tendencia y cosechó los likes de sus fans.

La actriz y conductora brilla con su actitud y carisma. Fresca, atrevida y audaz siempre está al tanto de las últimas tendencias del mundo de la moda.

Catherine Fulop lució un increíble vestido en color negro con lunares blancos. Una prenda ideal para disfrutar del calor del verano. Este tipo de estampados ya es tendencia esta temporada. La actriz se convirtió en la reina absoluta de los must del momento.