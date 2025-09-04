A sus 59 años, Flavia Palmiero mostró su colección de bikinis y cosechó suspiros en Instagram

Flavia Palmiero es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. Tiene un carisma sin igual. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Tiene su propia marca de indumentaria y destaca con su colección de microbikinis.

Las fotos de Flavia Palmiero en traje de baño.

Se acerca la temporada de verano y las últimas vanguardias en trajes de baño ya son un hecho. La actriz y empresaria mostró los must que pisarán fuerte en la costa argentina y causó sensación en Instagram.

A los 58 años, Flavia Palmiero subió la temperatura con su colección de trajes de baño

La combinación de estilos es su especialidad. Las texturas y colores toman protagonismo en cada una de las microbikinis y desata pasiones luciendo los modelos de trajes de baño más sexys. Sin lugar a dudas, sabe como captar la mirada de todos.

Dorado, mar y playa: Flavia Palmiero sube la temperatura adelantándose al verano

Flavia Palmiero cautivó miradas con un video ultra hot en donde la podemos observar luciendo las mejores microbikinis de su colección. Allí destacan los escotes mega pronunciados y las bombachas colaless ultra cavadas.

La publicación fue todo un éxito. Los likes no tardaron en llegar y la actriz dio cátedra de osadía y estilo con su colección de trajes de baño de alto voltaje. Los mensajes de halagos y cariño invadieron el video.

Flavia Palmiero brilló en Instagram con una infartante publicación en donde los escotes fueron protagonistas

La actriz tiene su propio emprendimiento de indumentaria y sorprendió a todos presentando su espectacular colección de trajes de baño. Lista para la temporada de verano 2026, desató pasiones con los looks playeros más sexys.

Flavia Palmiero enamoró corazones luciendo las microbikinis más infartantes. Mostró mucha piel y se robó los suspiros del público con mega escotes. Sin lugar a dudas, los colores vibrantes y trajes de baño mega diminutos serán protagonistas este verano.