A sus 53 años, Mónica Ayos dio cátedra de estilo con un look en tonos nude que se llevó todas las miradas

Mónica Ayos es, sin dudas, una de las actrices más queridas por el público argentino gracias a una carrera llena de talento y carisma. En Instagram ya reúne a más de 960 mil seguidores, con quienes comparte tanto su vida profesional como instantes de su día a día. Siempre auténtica y cercana, volvió a confirmar que también sabe marcar tendencia, imponiendo un estilo propio que se llevó todas las miradas.

Mónica Ayos se adelantó a la primavera y eligió un look en tonos nude que se llevó todas las miradas

En su última publicación, Mónica cautivó a sus seguidores con su último look, un conjunto de pantalón y chaleco en color nude con volados, una de las tendencias que se vienen para esta temporada primavera-verano. En las imágenes se la puede ver radiante con el pelo suelto con ligeras ondas, con accesorios minnimalistas que termminaron por darle el toque final al outfit.

Mónica Ayos se adelantó a la primavera y eligió un look en tonos nude que se llevó todas las miradas

Mónica Ayos y su nuevo proyecto laboral en Miami junto a otros famosos

Uno de los últimos proyectos en los que participó Mónica Ayos se llama Circo Beach, un programa que nació de la colaboración con Maite Peñoñori, Diego Ripoll y, por supuesto, su esposo Diego Olivera. La actriz destacó la química entre los integrantes y cómo el show se fue gestando de manera natural, sin forzar nada.

Mónica junto a sus nuevos compañeros de trabajo.

“La idea ya estaba dando vueltas hace tiempo y al unirnos con Maite y Diego Ripoll se hizo posible. Fluyó como un espacio lúdico para que cada uno cuente sus experiencias en una ciudad como Miami”, comentó.

La actriz está incursionando en el mundo del streaming.

“El contenido se fue armando entre los cuatro. Supimos que era una apertura al consumo de hoy con la creatividad y la química como protagonistas necesarias”, explicó Mónica, quien también destacó que los auspiciantes comenzaron a interesarse en el proyecto, convirtiéndolo en un modelo de negocio atractivo.

Ayos describió el programa como una mezcla de humor, experiencias y momentos emotivos, donde las diferencias entre los integrantes se vuelven parte de la dinámica. “Con Ripoll, Olivera y Maite, tenemos muchos puntos de vista, lo que lo hace más interesante. Hay humor, ironía y mucha autenticidad”, mencionó.