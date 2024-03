A puro fuego: Camila, la hermana de Thiago Medina posó con un conjunto de lencería rojo.

Camila Deniz, la hermana del ex participante de Gran Hermano 2023 Thiago Medina, publicó en su Instagram una fotografía que llamó la atención de sus fans y sorprendió a todos. La influencer posó en ropa interior. Siempre va un paso más y juega al límite que con las fotografías que comparte.

A puro fuego: Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina posó con un conjunto de lencería rojo

La hermana de Thiago Medina, publicó en su Instagram una imagen posando en ropa interior. Un conjunto de lencería en color rojo que conquistó miradas y dejó sin palabras a sus seguidores y la acompañó de la siguiente frase: “¿Cuál es tu color favorito?”. La imagen rápidamente se viralizó y causó sensación.

Camila, la hermana de Thiago de "Gran Hermano" debutó como modelo Foto: instagram.com/camilaoficial94

En otras oportunidades, Camila Deniz hizo referencia a los mensajes haters que muchas veces le dejan en su Instagram.

Camila, la hermana de Thiago de "Gran Hermano" debutó como modelo Foto: instagram.com/camilaoficial94

Cansada de las críticas y mensajes poco felices, decidió expresar su sentir y crear conciencia en sus seguidores para frenar los mensajes negativos: “Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Me dijeron muchas cosas. Yo soy gorda o estoy así, no porque me gusta, pero me amo como estoy, y me duele lo que dicen”

Camila Deniz revolucionó Instagram posando en ropa interior con transparencias y encaje

La hermana de Thiago Medina se ha convertido en influencer. Desde su Instagram comparte fotos muy jugadas y también llama a la reflexión a sus seguidores para que todos se acepten tal cual son y evitar los mensajes de los haters.

A puro fuego: Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina posó con un conjunto de lencería rojo Foto: instagram.com/camioficial94

A puro fuego: Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina posó con un conjunto de lencería rojo Foto: instagram

Camila Deniz posó frente al espejo con un conjunto de lencería infartante. La parte superior, un corpiño triangular con breteles y una bombacha estilo culotte. Todo de encaje y transparencias.