A los 53 años, Sofía Vergara dio cátedra de estilo con un corset del color de la temporada

Sofía Vergara es una de las artistas con más trascendencia a nivel mundial. Su estilo captura todas las miradas y nunca pasa desapercibida. Tiene un carisma que traspasa la pantalla y coleccionar likes es su especialidad. Su guardarropa está repleto de must.

Los outfits en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus seguidores. La actriz sabe cómo elegir las mejores prendas y tendencias para crear conjuntos únicos llenos de estilo. Atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Combina a la perfección diferentes estilos.

Sofía Vergara eligió un corset semitransparente con escote al límite y arrasó aplausos en Instagram

Los combina espectacularmente y comparte looks cargados de extravagancia y muy audaces. Conquista aplausos a cada paso que da. Pisa fuerte en el mundo de la moda y su colección de vestidos deja a todos sin palabras. En esta ocasión no fue la excepción y se llevó los aplausos de todos.

Sofía Vergara posó con un espectacular outfit que dejó a todos sin palabras. Eligió un corset en color negro semitransparente y con escote pronunciado. Un look ideal para una salida por la noche y ser la estrella del evento. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y sombras en colores dorados. Para los labios eligió llevar mucho brillo labial. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar.

Sofía Vergara eligió un corset semitransparente con escote al límite y arrasó aplausos en Instagram

Sofía Vergara fue por todo y conquistó corazones con un corset semitransparente y escotado

La actriz tiene una impronta única. Sabe como destacar y conoce todos los trucos para combinar diferentes prendas a la perfección. Brilla en cada evento al cual asiste y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Sofía Vergara eligió un corset semitransparente con escote al límite y arrasó aplausos en Instagram

Sofía Vergara se llevó todos los halagos con un outfit fuera de serie. Posó con un corset mega escotado con detalles de transparencias. La actriz desplegó toda su audacia y revolucionó Instagram con un look ideal para una salida por la noche. Los mensajes de halagos invadieron la publicación.