A los 50 años, Daniela Urzi arrasó con un look de hombros al descubierto y marcó tendencia

Daniela Urzi es una de las modelos más importantes desde los años 90. Su estilo no conoce de límites y a cada look que elige le pone su impronta. Elegante, audaz y sensual. Siempre va por más y es una verdadera reina fashionista.

Combina a la perfección los must del momento. Texturas, colores y diferentes diseños se mezclan a la perfección en cada uno de los looks que elige para vestir. Atenta a las últimas vanguardias, luce las prendas de la temporada y en su guardarropa están las prendas perfectas para cada ocasión.

La modelo icónica de los 90 ha protagonizado importantes campañas.

Sin lugar a dudas, da cátedra de estilo. Los diseñadores más importantes la eligen para sus eventos. Su sello característico está presente en sus outfits. Arriesga con prendas a veces al límite. Colecciona los likes de sus seguidores y brilla en todo evento al cual asiste.

Daniela Urzi modeló con un espectacular vestido de noche y causó sensación. Una prenda de hombros al descubierto muy audaz. De estampado colorido. Ideal para la temporada de verano. Complementó el look llevando el cabello suelto con algunas ondas naturales. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito y la modelo no pasó desapercibida.

La modelo tiene un estilo único. Es la reina fashionista por excelencia. En Instagram sorprende con los looks must del momento y se lleva los aplausos de todos sus seguidores.

