Muchas veces los padres de adolescentes sienten que sus hijos se vuelven incontrolables y buscan estrategias para volver a ponerlos en el camino que consideran correcto. En las últimas horas, trascendió el video de un papá que intenta hacer entrar en razón a su hija con una polémica estrategia.

El hecho ocurrió en Colombia, el hombre quiso darle una lección a su hija de 14 años por haber repetido el año en el colegio y publicó un video en las redes sociales de la joven en el que muestra cómo la hace lavarle toda la ropa a mano. Más allá del castigo, lo que resultó más chocante fueron las frases que el hombre le dice a la adolescente sobre lo que significa ser ama de casa.

En el video, el hombre comienza diciendo el nombre, apellido y edad de su hija y anuncia que va a subir el material al perfil de la joven en Facebook. “Me acaba de comprobar que quiere ser ama de casa y por eso le va a lavar la ropa a su papá”, adelanta.

“¿Usted quiere ser ama de casa, cierto? No se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida”, sentencia. Luego, se da cuenta de la barbaridad que está diciendo y aclara que su intención no es “minimizar a ninguna ama de casa” pero que él le está dando oportunidades a su hija y ella no las aprovechaba.

Luego, continúa diciendo que la adolescente “le va a lavar la ropa a al hombre que la mantiene” y que se la va a lavar a mano. Allí le entrega el canasto de ropa para lavar y, como su hija no lo agarra, lo vacía en el piso del lavadero.

“Quiero que me lave bien lavadita la ropa, la voy a revisar prenda por prenda”, le advierte el hombre furioso.

¡Mirá el video!

¿Vos, qué hubieras hecho en lugar de este padre?