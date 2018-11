En las últimas horas Shakira se volvió tendencia de búsqueda en internet, pero no por algo musical. La cantante está en boca de todos por culpa de su prima, la modelo colombiana Valerie Domínguez Tarud, quien se mostró en sus redes como Dios la trajo el mundo y enloqueció a sus seguidores.

La “Señorita Colombia 2005” tiene 37 años, es actriz, modelo y diseñadora, y luce más sensual que nunca. “Hoy vas a ser la mujer que te de la gana de ser”, escribió en una de las postales en las que posó sin ropa y se llevó miles de halagos y corazones.

Valerie desafió los algoritmos de Instagram con tres fotos muy picantes en las que quiso mostrarse “al natural”. Aunque algunos seguidores le criticaron que se le notaba el maquillaje en su rostro.

“Entender que en las situaciones difíciles es donde esta la oportunidad para crecer y evolucionar no ha sido una tarea tan fácil. Con el tiempo aprendí que aunque estes dentro de la tormenta tienes que tratar de verla desde afuera. Así entenderás que nunca nada es tan grave y así comprendí que la pregunta no debe ser ¿porque me pasó? Sino ¿Para que me pasó? Deja que la vida te muestre el camino…”, escribió Valerie en su Instagram junto a una foto muy sensual.

La modelo, nacida en Barranquilla, había viajado a Los Ángeles en 2006 para participar en el concurso de Miss Universo, donde quedó entre las diez finalistas. Después del certamen, incursionó en el mundo de la televisión. Fue coprotagonista en la telenovela El último matrimonio feliz y también tuvo un pequeño papel en Hasta que la plata nos separe.

Domínguez es hija del sobrino del padre de Shakira, aunque nunca mostró una foto familiar que compruebe que conoce a la cantante.