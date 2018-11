Kim Kardashian tuvo un tierno gesto con su hija al dejarse maquillar por ella y transmitirlo en sus redes sociales a modo de tutorial.

La estrella del reality show Keeping up with the Kardashians quiso promocionar en las redes sociales su nuevo kit de maquillaje, que lleva por nombre ‘Glam Bible’, y para hacerlo le pidió a su pequeña hija, North West, que la maquillara.

La transmisión se dio a través de una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram donde se puede ver cómo la niña de 5 años de edad se entretiene pintando a su mamá. Lo mejor de todo es el resultado final de la hazaña: ¡le hizo pecas!

Kardashian stories

En el video se puede ver cómo la pequeña North empezó a aplicar la base de una manera aceptable, pero todo cambió cuando tomó el delineador, porque Kim no quedó como esperaba…

Cuando vio que su hija no la estaba maquillando como ella quería, Kim se lo hizo saber. Pero la pequeña hizo un berrinche y se fue. Más tarde, volvió más tranquila y terminó con su obra maestra.

La sobrina de Kim, Dream, también participó de la hazaña de maquillar a su tía.

No sabemos si fue un truco publicitario, pero la línea de maquillaje de Kim aumentó muchísimo sus ventas tras esta publicación. Conclusión: los niños resultaron una buena herramienta de marketing para la influencer con más seguires en Instagram.