Hace una semana nos sorprendíamos con un fuerte cruce entre Rocío Guirao Díaz y Dalila. La modelo se enojó con la cantante tropical en Podemos Hablar (Telefe) porque cuestionó la exposición del cuerpo en mujeres que son madres.

“Hay detallecitos que me parece que los tenés que cuidar. No por vos, por tu hijo”, le había recriminado Dalila a Rocío sobre sus fotos hot en Instagram.

“¿Pero yo a quién le hago mal? No termino de entender qué es lo que le molesta. ¿Vos decís que está mal ‘la mamá que se muestra’?”, le preguntó la modelo a la vocalista.

“Hay formas y formas de mostrarse”, precisó la cantante. “¿Y cuál es el límite?”, continuó indagando Rocío.“A mí no me gusta porque me parece una falta de respeto a mis hijos más allá de que no soy exhibicionista”, le argumentó la cantante luego de recordar que ella es mamá de dos adolescentes.

“Es un pensamiento absolutamente machista que no comparto ni en lo más mínimo, y no me representa. Hoy estamos todas las mujeres en una lucha tan intensa porque no se nos cosifique y se nos viole en la calle, hay que despojarse de esos pensamientos y evolucionar en serio porque lo que decís no condice, por ejemplo, con tu vestido, que es una bomba”, lanzó Guirao Díaz.

La pelea fue más allá del intercambio de palabras en PH y se trasladó a las redes sociales donde los usuarios también tomaron posición a favor de una o de otra.

Ahora, Rocío publicó tres fotos tomadas por Santiago Turienzo y se la dedicó especialmente “a las Martas”.

En las imágenes se ve a la modelo en todo su esplendor, mostrando su cuerpo escultural, con total libertad. La mamá de Aitana, Indio y Roma es fiel a lo que predica y lo ilustra con el ejemplo.

¿Le habrá llegado a Dalila el mensaje?