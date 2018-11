Los médicos de una clínica de California, en Estados Unidos, se vieron gratamente sorprendidos cuando un paciente diagnosticado con un tumor cerebral maligno pudo evitar la cirugía gracias a una recuperación milagrosa.

Paul Wood, un hombre creyente de la ciudad de Lodi, comenzó con un malestar y fue a hacer una consulta. “Tenía dolores de cabeza constantes”, reveló a CBS Sacramento y explicó que el padecimiento llegó a impedirle “caminar por el pasillo sin aferrarme a las paredes”. El hombre fue derivado a un neurocirujano en San Francisco, que le comunicó la peor noticia: tenía un tumor en el cerebro.

Los médicos le dijeron que debía someterse a una cirugía y Paul le pidió a sus amigos que rezaran por él. “Mi teléfono explotó, mi Facebook era oración tras oración, en toda California”, contó.

Cuando el hombre fue a visitar a su doctor, un día antes de la cirugía, éste le dijo que iban a cancelar la entrada al quirófano porque su tumor había desaparecido.

El hombre está seguro de que lo acontecido fue gracias a su fe y a las oraciones de sus allegados, que es un verdadero milagro. “Es así como Dios lo planeó”, afirmó.

Después de la buena noticia, Paul publicó la tomografía que le hicieron los médicos en julio y escribió: “Si no crees en Dios y crees que no hace milagros, explica esto. El tumor desapareció y los médicos no pueden explicarlo, están de acuerdo en que se trata de un milagro”.

Aún hoy los médicos no pueden entender qué paso. “Hacemos pruebas y tenemos tecnología médica y tratamos de llegar a una conclusión, pero a veces suceden cosas que no podemos explicar”, señaló el doctor Richard Yee.

De acuerdo a lo informado por RT, los especialistas le pidieron a Paul que se ofrezca como voluntario para participar en investigaciones sobre su caso.