Poco se había hablado sobre Mary Austin, hasta que la película Bohemian Rhapsody dejó en evidencia el protagonismo que esta mujer tuvo en la vida de Freddie Mercury. Hoy vive en su mansión de Londres y es la única que sabe dónde están sus cenizas.

Austin y Mercury se conocieron cuando eran muy jóvenes, ella tenía 19 y él 24. La chica venía de una familia de bajos recursos, su papá cortaba tela y su mamá era empleada doméstica, ella trabajaba en la tienda de modas Biba, el centro donde se encontraban artistas, modelos y grandes celebridades. Allí lo vio por primera vez a Freddie.

Él recién se había graduado en la carrera de Arte y Diseño Gráfico y estaba dando sus primeros pasos para formar la banda que más tarde se convertiría en Queen.

Según contó en 2017 Brian May, fue él quien primero tuvo un affaire con la joven, pero, al notar que la relación no iba en serio, el ícono del rock le pidió permiso para invitarla a salir. “De manera lo suficientemente extraña, Mary fue la chica que escogí, era fabulosa, y empecé a salir con ella y Freddie se me acercó un día y me dijo, ‘¿Vas en serio con Mary? ¿La puedo invitar a salir?‘. Él lo hizo y fueron amantes por mucho tiempo“, reveló May a Yahoo! Entertainment. De allí nació una historia de amor de película.

Mercury apenas comenzaba su carrera artística y no tenía mucho dinero, así que solo hacían cosas normales, sin cenas de lujo o regalos suntuosos. Al comienzo vivieron en una habitación en Victoria Road, Kensington. Después de dos años, se mudaron a un departamento más grande en Holland Road. Este ascenso se debió a que para entonces Queen había firmado un contrato discográfico y tuvo su primer gran éxito, Seven Seas Of Rhye.

Mary Austin, la mujer que conquistó el corazón de Freddie Mercury

En la navidad de 1973, año en que la banda británica lanzó su álbum Queen, Mercury le pidió matrimonio. Aunque jamás se casarían, él siempre la llamó “mi esposa”. Hacía cinco años que estaban en pareja y él le regaló una caja grande, que dentro contenía otra caja, y otra, hasta que llegó a una muy pequeña en la que encontró un anillo de jade. La mujer le preguntó al músico en qué mano debería colocársela y él le dijo que en la izquierda y le preguntó si se quería casar con él. “Me quedé impactada. Simplemente no era lo que esperaba. Solo susurré, ‘Sí. Voy a“, contó en una oportunidad.

“Él era como nadie que yo haya conocido antes. Tenía mucha confianza y nunca he tenido confianza. Crecimos juntos. Me gustó, y siguió desde allí”, reveló Mary sobre su vínculo con el líder de Queen. En la primera invitación que él le hizo ella fingió que estaba ocupada para esa noche, pero Freddie no se rindió y la buscó al día siguiente.

Mary Austin, la mujer que conquistó el corazón de Freddie Mercury

Mary no solo fue su amor, fue su amiga más fiel. En 1992, cuando se hizo público el testamento de la estrella, se supo que dejaba a Mary su mansión de Garden Lodge, valuada en 22,5 millones de euros de la época; la mitad de su fortuna, inicialmente valorada en más de nueve millones de euros, y futuras ganancias por derechos de autor.

“La única amiga de verdad que he tenido es Mary. Ella heredará la mayor parte de mi fortuna. ¿Qué mejor persona a quien dejarle mi herencia cuando me vaya? Naturalmente, mis padres están en mi testamento, igual que mis gatos, pero la mayor parte iría a parar a Mary”, escribió Mercury en su testamento.

Jer Bulsara, la mamá del músico, consultada por Daily Telegraph aseguró que, al menos por su parte, no había ningún tipo de rencor por la decisión de su hijo. “Mary era adorable y solía venir a comer a nuestra casa”. Además, aseguró: “Me hubiera encantado que se casen y tengan una vida normal, con hijos. Pero, incluso cuando rompieron, yo sabía que seguía queriendo a mi chico y fueron amigos hasta el final”. Aunque le recriminó no haber vuelto a visitarla desde que él murió.

Mary Austin, la mujer que conquistó el corazón de Freddie Mercury

La primera vez que Mary se dio cuenta del talento que Mercury tenía sobre el escenario fue en un concierto en Ealing College of Art, la antigua escuela de arte de Freddie. “Cuando salió del escenario, todas las chicas y sus amigos se amontonaban a su alrededor“, contó en una entrevista. “Estaba tan ocupado. Comencé a alejarme y él vino corriendo detrás de mí. Él dijo: ‘¿A dónde vas?’ Le dije que me iba a casa”, recordó.

En 1976 Mercury decidió discutir abiertamente con ella sus sentimientos. Este momento fue inolvidable para ella y para la historia del rock. Él le confesó que era bisexual, una condición que le había tomado tiempo descubrir. A lo que Mary le respondió: “No Freddie, no creo que seas bisexual. Creo que eres gay”.

Mary Austin, la mujer que conquistó el corazón de Freddie Mercury

Desde ese día no volvieron a tener contacto físico; Austin se mudó a un piso cercano comprado por la compañía de publicaciones de música. Era un lugar pequeño, para una sola persona, y desde el baño se podía ver el departamento de Mercury. Igualmente ella siguió acompañando a la banda en sus giras y conciertos, fue la primera en enterarse de la enfermedad de Freddie y la que lo acompañó en sus últimos días.

“Freddie había ensanchado tanto el tapiz de mi vida al introducirme en el mundo del ballet, la ópera y el arte, que aprendí mucho de él y me ha dado mucho personalmente. No había manera de que quisiera abandonarlo, nunca“, reconoció Austin.

Mary Austin, la mujer que conquistó el corazón de Freddie Mercury

Hoy, Mary tiene 67 años, vive en una de las mansiones de Freddie, en Londres. Después de cortar su relación con el vocalista tuvo dos hijos con el pintor Piers Cameron.

Mary fue la musa que inspiró Love of my life, quien portó los secretos más íntimos del artista y la encargada de cumplir su última voluntad. Antes de morir, Freddie le dijo que no quería que nadie intentara desenterrarlo y ella cumplió con sacar las cenizas de la mansión dos años después de su muerte. Hoy es la única que conoce dónde fueron esparcidos sus restos.

Mary Austin, la mujer que conquistó el corazón de Freddie Mercury

Love of My Life (1975)

Love of my life, you’ve hurt me (Amor de mi vida, me has herido)

You’ve broken my heart (Has roto mi corazón)

And now you leave me (Ahora me dejas)

Love of my life, can’t you see? (Amor de mi vida, ¿no lo ves?)

Bring it back, bring it back (Tráelo de vuelta, tráelo de vuelta)

Don’t take it away from me (No te lo lleves de mí)

Because you don’t know (Porque no sabes)

What it means to me (lo que significa para mí)

Love of my life, don’t leave me (Amor de mi vida, no me dejes)

You’ve stolen my love (Te has robado mi amor)

And now desert me (y me has dejado)

Love of my life, can’t you see? (Amor de mi vida, ¿no lo ves?)

Bring it back, bring it back (Tráelo de vuelta, tráelo de vuelta)

Don’t take it away from me (No te lo lleves de mí)

Because you don’t know (Porque no sabes)

What it means to me (lo que significa para mí)

You will remember (no recordarás)

When this is blown over (cuando esto haya pasado)

And everything’s all by the way (y todo estará en su camino)

When I grow older (cuando me haga viejo)

I will be there at your side (yo estaré ahí a tu lado)

To remind you how I still love you (para recordarte cuánto te amo)

I still love you (y te seguiré amando)

Hurry back, hurry back (vuelve, vuelve rápido)

Don’t take it away from me (No te lo lleves de mí)

Because you don’t know (Porque no sabes)

What it means to me (lo que significa para mí)

Love of my life (Amor de mi vida)

Love of my life (Amor de mi vida)

La actriz Lucy Boynton interpreta a Mary Austin en “Bohemian Rhapsody”.