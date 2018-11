Si de algo no hay duda es que la sexóloga más famosa de la televisión tiene un sex appeal especial, que hace que una actividad cotidiana pueda convertirse en algo super sensual. En esta oportunidad, Alessandra Rampolla compartió una secuencia de fotos en las que se la ve practicar yoga y enloqueció a sus seguidores.

“Acá dándole amor al cuerpo y ocupándome un chín de mi salud”, comenzó contando la sexóloga en Instagram, y continuó: “A menudo me preguntan cómo hice para bajar de peso y mantener la pérdida durante tanto tiempo. Ya pasaron 10 años desde que me sometí a un bypass gástrico en Cali, Colombia de la mano del genial Dr. Eduardo Bolanos. Desde entonces, he estado aprendiendo a llevar un estilo de vida muuuuucho más saludable“.

En esta línea, Rampolla contó: “El yoga me mantiene fuerte, serena, flexible y energizada. Cómoda y conectada con mi cuerpo… empoderada, segura, centrada y en paz”. En la segunda foto se puede ver que practica esta actividad junto a un compañero muy fiel.

Alessandra Rampolla publicó una secuencia de imágenes haciendo yoga

Pese a que nunca tuvo complejos con su cuerpo, Rampolla contó que la operación le sirvió para cambiar sus hábitos y que ahora disfruta a pleno de una vida más saludable.