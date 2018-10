Aníbal Pachano habla poco sobre su enfermedad pero cuando lo hace desnuda sus sentimientos y no se guarda nada. Hace algunos meses contó que tenía cáncer de pulmón. Ahora, fue invitado a Pampita Íntima (Net TV) y se quebró al referirse a la muerte, ya que admitió que le gustaría ser recordado y que espera no sufrir.

“No pensé que podía morir. Sí había un pronóstico complicado, porque tengo cáncer de pulmón, luego se hizo un nódulo en el cerebro y por eso me tuvieron que operar“, contó en el mes de abril en Intratables.

Ahora, en una charla íntima con Pampita Ardohain, abrió su corazón y reconoció: “Para mí lo importante es el recuerdo, que la gente me recuerde bien, que no me olviden. Eso me da mucho miedo”. El artista contó que tras pasar la peor etapa de la enfermedad, está conectado con lo que le está pasando. “Todavía estoy inestable, me choco con las cosas. Tengo que trabajar esto y sobrepasarlo”, explicó.

Luego, sobre el momento de su partida reflexionó: “Espero que sea rápido cuando me vaya, que no sea algo largo ni sufriente. No me gustaría por mi familia”. Y reveló que siempre habla con los médicos y les pide que no le oculten información y que al momento de morir no quiere sufrir ni que sufran los demás.

Ante esta declaración Pampita destacó su preocupación por proteger a los demás y Pachano le contó que es algo que heredó de su madre, que siempre protegía a “sus pollos” y que esa actitud a él le trajo muchos amigos.

“En esta etapa uno aprende a estar más solo. Ya no están esos amigos de la misma manera, de cuando uno salía a la noche… Porque cambia tu vida, porque cambia lo que te pasa“, aseguró.

“Ojalá dure muchos años pero si dura lo que tenga que durar, que dure de la mejor manera”, concluyó el productor.

Mirá el emotivo momento: