Erick y Rafael son dos hermanos de Río de Janeiro, Brasil. Y fue Soares Sheila, la madre de ambos, la que compartió en Facebook un tierno video que no tardó en hacerse viral. En las imágenes, se observa la reacción de Erick, que tiene síndrome de Down, al ver su rostro tatuado en el brazo de su hermano Rafael.

“Mis queridos amigos, cuando publiqué este video puede jurar que no causaría esa dimensión. Confieso a ustedes que todavía me asusta y todo eso, son muchos mensajes de cariño en 24 hs… Sólo que eso no se llama Rafael, ni Erick ni Elen, y yo tampoco… Eso se llama Dios. Porque fue él el causante del éxito de este video, porque a diferencia de lo que muchos piensan, nunca tuve nada fácil en esta vida. Sólo yo y Dios y los amigos más cercanos saben bien lo que pasé en la vida para que Erick esté aquí con nosotros… Fueron muchas batallas, muchas aprobaciones, muchas peleas, muchas derrotas, y muchas victorias, pero nunca abandoné a mis hijos (pues yo los crié sola). ¿Sabes qué? Dios existe sí, basta tener fe, perseverancia y creer que un día todo se resolverá”, escribió la mujer sobre el video que ya tiene más de 400 mil reproducciones, y agregó: “Juro a todos ustedes que mi intención cuando publiqué este video fue sólo demostrar otro de sus episodios, pero le dio ese cariño a todos… Muchas gracias a todos los amigos que compartieron el video de mis hijos, quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos ustedes!!!”.